《度華年》趙今麥私服穿搭超耐看！5技巧藏肉顯瘦　腰線位置是細腿關鍵

文／美人圈

大火古裝劇《度華年》迎來大結局，就傳出趙今麥將二搭張凌赫出演甜寵劇《櫻桃琥珀》的消息，讓CP粉超興奮！童星出身的趙今麥演技備受肯定，而她的私服穿搭也同樣出眾。不僅在清新慵懶與少女感間拿捏得恰到好處，身高不算特別高的她，總能憑藉過人穿搭技巧脫穎而出，比例看上去還超好。這篇文章揭開趙今麥的穿搭小撇步，快來學學吧！

▲趙今麥演技備受肯定。（圖／微博@趙今麥angel）

《度華年》趙今麥穿搭技巧

露出鎖骨打造纖細印象

今夏女孩都必須掌握趙今麥的「露鎖骨穿衣術」！如果對本身身形線條比較沒自信，可以適時地展露鎖骨線條，不僅視覺上能達到修飾的效果，上身也會看上去更為精瘦。建議可以學趙今麥選擇交叉領口、削肩、細肩帶洋裝，若隱若現的鎖骨打造出纖細的體態印象，還能同步曬出肩膀美麗線條，不會過分裸露，又襯出女人味！

▲趙今麥的露鎖骨穿衣術。（圖／微博@趙今麥工作室offical）

▲若隱若現的鎖骨打造出纖細體態印象。（圖／微博@趙今麥工作室offical、@晴與霧丨趙今麥，下同）

高腰單品調高腰線

想要顯出好比例的關鍵就是「腰線」！尤其是梨形身材或肉肉女孩，掌握腰線位置就能讓整體顯瘦又高挑。切記真正的腰是在最後一根肋骨下方的凹陷處，因此趙今麥平時會利用高腰牛仔褲、高腰短裙來調整腰線位置，再加上短版上身加持，身材比例馬上變為3：7，能夠剛好遮住小肚肚，又能小露肌膚，相當撩人。

同色系穿搭乾淨顯氣質

對於穿搭小白來說，遵循同色系穿搭原則就不擔心出錯，還能營造出時下最流行的Clean Fit。趙今麥私下也經常以同色系打扮現身，上下身維持統一色調更好掌握造型重點，還有很好地延伸效果，能瞬間拉長比例。

素色上身＋高腰褲

倘若不知道要穿什麼出門，學趙今麥以安全牌穿搭公式「素色上身搭配高腰長褲或短褲」，就很有型！穿搭的安全牌，利用素色T-shirt＋高腰也能呈現出簡單又有質感的復古造型。穿著素色上衣或背心時，下身可選擇有花紋或圖騰的高腰褲，上簡下繁的穿搭技巧既不會過於累贅，又有造型！

A字剪裁讓腿更修長

165公分的趙今麥在一眾女星中並不算特別高挑的，但每每登場卻還是有高人一等的感覺！其實，趙今麥的顯高小撇步就是穿著A字剪裁的下身，尤其是減齡學院風百褶短裙更是她的最愛，上緊下寬設計能修飾寬臀和大腿肉，露出雙腿最纖細的部分，整體就會很修長，輕鬆Get逆天好比例。

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