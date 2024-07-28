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大同3C推「凱米風災重建專案」　家電維修、換購都有優惠

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▲▼（業配）大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲大同3C針對颱風受災戶推出優惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風凱米帶來的強風豪雨重創台灣各地，造成嚴重的財產損失。為協助受災民眾盡快重建家園，大同3C推出「凱米風災重建專案」，提供家電維修及換購優惠，幫助民眾減少災後修復的經濟負擔。

自即日起至8／15止，全台民眾家中的大同品牌大家電（如液晶電視、冰箱、洗衣機和空調）若因風災受損，維修服務費及零件費均享有7折優惠。若家電損壞嚴重無法修復，則建議換購新產品。

▲家電通路業者針對颱風受災民眾推出維修與換新優惠。（圖／業者提供）

▲家電通路業者針對颱風受災民眾推出維修與換新優惠。（圖／業者提供）

針對此次災情嚴重的南台灣及宜蘭地區（包括宜蘭、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東），大同3C還推出了家電換購優惠專案。受災戶只需出示任一居住證明，即可在區域內的大同3C直營門市擁有特別優惠。換購大同品牌的液晶電視、冰箱、洗衣機和空調產品，可享會員價再85折優惠；購買大同品牌的小家電產品和電鍋，則分別享有會員價再88折、售價再88折的折扣。

大同3C表示，希望通過這項專案，為受災的地區和民眾提供有力的支持，幫助大家盡快恢復正常的生活。

▲▼高雄,凱米颱風,颱風,淹水 。（圖／路透）

▲凱米颱風襲台造成中南部多處淹水，居家賣場特力屋建議清理注意事項 。（圖／路透）

強颱凱米造成許多地區面臨嚴重淹水，特力屋也表示旗下社區管家可免費到府勘估，提供最適切的居家整修方案及適用商品建議。

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關鍵字：

災後支援, 家電維修, 換購優惠, 台灣颱風, 大同3C

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