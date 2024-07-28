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超準！走累了最想座哪張沙發？秒測你的渣男／女指數

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記者曾怡嘉／台北報導

你談戀愛是屬於哪一種呢？是死心塌地的細水長流型，還是憑著感覺走的為所欲為型呢？戀愛時的付出和回報不一定成正比，《小紅書》上一個超準的心理測驗，秒測你的渣男/女指數，測過的網友都說準！

#走累了的時候，你最想坐在哪張沙發呢？

▲▼渣男渣女心測。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

－－－－－－（下有完整解析）

#挑選A的你

渣男/女指數60%

你看待感情喜歡跟著感覺走，喜歡就在一起，膩了就想分開，你覺得感情中最重要的是過程，你不太在意結果，所以每段戀愛總是不長久，因為你甚少把責任、未來放在這段感情中，你只想要享受兩個人戀愛的甜蜜感，把自己的感覺看得比較重要，你絕對是渣男/女的潛力股。


#挑選B的你

渣男/女指數100%

談戀愛你很重視私人的空間，但同時又渴望另一半可以理解你，你想要找他的時候希望對方陪伴，當你想要獨處的時候，就希望他能去做自己想做的事情，如果你的另一半不能理解，很會發生爭吵，這時你可能又想轉向他人懷抱尋找新鮮感，你的確是名符其實的渣男/女。

#挑選C的你

渣男/女指數10%

你看待感情十分認真，忠誠度相當高，只要確定是對方了，很難能分心到別人身上，即便有新的對象對你表達好感，你也會斬釘截鐵地拒絕，為你而言，愛與責任都同樣重要，當決定確定關係，必當認真看待，如果不小心變了心，肯定有隱情。

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關鍵字：

戀愛, 測驗, 渣男, 渣女, 心理測驗

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