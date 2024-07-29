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新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

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▲百貨推奧運相關美食優惠。（圖／業者提供）

▲新光三越推奧運相關美食優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

奧運開幕後吸引全球人目光，16天期間將會是滿滿的奧運嘉年華氛圍，新光三越旗下的「skm eats」美食地圖聯合超過20家餐廳，推出各式各樣的優惠活動，包括買一送一、會員專屬價格等，要會員一起瘋奧運；SOGO大巨蛋餐廳也推出相關奧運轉播時的限時優惠。

新光三越在奧運期間推出多樣化的美食優惠活動，讓消費者在觀賽之餘也能享受豐富的美食體驗。在桃園站前店千稻咖哩的咖哩豬排歐姆蛋包飯原價225元，會員專屬優惠為扣100點，僅需加價185元；COLD STONE則推出爆米花三包原價135元，會員專屬價為扣100點，只要再加89元即可購買。

▲百貨推奧運相關美食優惠。（圖／業者提供）

▲台北信義新天地分子藥局 future gelato未來冰淇淋一球， APP限定－特價50元，原價85元。

台北信義新天地的分子藥局提供future gelato未來冰淇淋，原價85元，APP限定價為50元；漾紅花鐵板燒的精選海陸套餐原價650元，APP限定特價569元，約打88折；雪坊優格的球裝冰淇淋三球組合原價405元，APP限定特價270元，下殺67折。

▲百貨推奧運相關美食優惠。（圖／業者提供）

▲GBA吉比鮮釀賽事期間，點餐時向服務人員說指定口號「為台灣選手加油」，選購鮮釀啤酒，加贈「啤酒調酒－夏日香迪一杯」。

SOGO大巨蛋「遠東Garden City潮美食公園」匯集13家各具特色的餐廳，包括Sports Nation、湊湊火鍋、Lit Lit、掌門精釀、韓式餐酒館紫木槿、一風堂Sake Bar和螢火部落等，也將在奧運期間直播精彩賽事，讓消費者可以邊用餐邊觀賽，並推出一系列限時優惠，包括Lit Lit金賓嗨波買一送一、大巨星港式飲茶餐酒館ASAHI朝日生啤酒第二杯半價、掌門精釀啤酒餐廳則推出獎牌預測活動，猜中即贈送指定酒款精釀啤酒。

▲百貨推奧運相關美食優惠。（圖／業者提供）

▲掌門精釀啤酒餐廳推奪牌預測活動，猜中即贈送指定酒款精釀啤酒120ml壹杯。

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關鍵字：

奧運, 新光三越, 美食, 優惠, APP

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