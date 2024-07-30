蠟筆小新聯名「蜜桃方度乳酪蛋糕」　綿密口感＋酸甜內餡只要銅板價

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

每年4月到8月是台灣的水蜜桃產季，又甜又多汁的口感讓人難以抗拒，SUNFRIEND MOUTH在這盛夏之際推出季節限定蠟筆小新聯名「蜜桃夾心方度乳酪蛋糕」。

蠟筆小新、小葵、小白換上蜜桃色調，主廚特製乳酪蛋配方，選用的是澳洲和義大利馬斯卡邦雙重乳酪，一口咬下去口齒留香。尤其是加入鮮甜水蜜桃果汁的內餡，以及綿密的方度乳酪蛋糕巧妙融合，酸甜果香讓人消暑不少。

那麼你知道什麼是「方度乳酪」嗎？翻譯自法文的「Fondue」，是歐洲傳統料理起司鍋，起源自18世紀的瑞士，當時居住在險峻山區的農民為了在寒冬儲存食物，會將起司、香料以及酒放進鍋子裡加熱，再用麵包或是馬鈴薯搭配融化的起司一起食用。

「蜜桃夾心方度乳酪蛋糕」表面散發漂亮的焦糖色澤，切開後可以看到綿密乳酪蛋糕及水蜜桃醬內餡，每一口都能品嚐到水蜜桃的酸甜滋味，果香四溢，水果控千萬不能錯過，快到全台7-11嚐鮮！

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