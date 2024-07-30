不節食也能瘦！輕鬆養成5個日常習慣　喝水、睡覺都是減重祕技

▲喝水很重要，建康又幫助瘦身。（圖／達志示意圖）

記者林明瑋／綜合報導

也許為了健康，也許追求身型，減重成為許多人的課題，但別有不正確的觀念，認為想瘦身就得節食，其實只要調整生活習慣，也可能達到效果，以下整理5個來自醫師、營養師的提議，日常就能做到，例如喝水、睡覺等，簡單又容易，何不試試？

睡眠要充足

睡飽很重要，成人建議要睡滿7至9小時，睡不夠會讓體內的飢餓素上升，白天也會因為疲倦而活動力降低，動得少又想吃，一來一往體重就增加了，此外，晚睡還可能會想吃宵夜，即使整天飲食都正常，一餐宵夜就前功盡棄。

營養均衡

營養的「全面性」很重要，許多人在瘦身的過程中，會因擔心增加體重而不敢碰油脂、澱粉，丁點都不願攝取，但這些都是身體必要的營養素，適量且正確的補充，更能幫助有效減重，例如選擇未精緻的全穀雜糧類、每天吃的蔬菜比水果多一些，同時有適量的好油脂，更別忘了蛋白質，營養均衡絕不是標語，是正確的飲食觀念。

喝足8杯水

別怕喝水會水腫，水喝夠才能幫助新陳代謝，甚至抑制食慾，每天最少需要2000cc的水，不過不要一次灌，可以分成8杯，每一杯250cc，在不同的時間飲用，讓喝水變成習慣，輕鬆喝夠。

▲嘴饞時吃點無添加的蔬果片當零食。（圖／達志示意圖）

選對零食和含糖飲料

大家都知道零食和飲料是減重大忌，但無法克制嘴饞該怎麼辦？可以改喝無糖的茶、咖啡或是氣泡水，有口感又沒有什麼熱量，零食盡量挑選少鹽、少糖的品項，例如無添加的蔬果乾、小把的堅果，如果實在忍不住想吃沒那麼健康的零食，記得買獨立包裝、份量小的，才能淺嚐即止，避免一大包嗑光光。

偶爾吃一頓大餐

每天都能維持健康、規律的生活，偶爾安排一頓大餐，放鬆的享受，不但滿足口腹也療癒心靈，減重不是一朝一夕，需要持之以恆，因此在約束一段時間之後給自己一點獎勵，然後再回到節制的狀態，期待下一次的大餐，也是很好的目標。