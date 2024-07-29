女生必喝！營養師曝「喝水果醋」3大好處　幫助瘦身還能變美

▲營養師分享3款適合夏天的果醋飲作法，對健康有益還能幫助瘦身、美顏。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝小紅書

不喜歡無味的白開水，喝飲料又怕胖？改喝水果醋就是個好選擇！營養師周麗表示喝果醋的益處很多，尤其是對於女生特別好，有助於瘦身，還能喝得健康、喝出美麗！她就透露水果醋有3大好處，同時還分享3款適合夏天又好喝的果醋飲，作法都很簡單，在家就能輕鬆喝。

＃有助於變瘦



日本做了一項雙盲實驗，每天喝15～30ml的醋，連續喝12週，比起不喝醋的人，喝醋的人在體重、內臟脂肪和腰圍都有顯著降低。

＃血糖更平穩



尤其是富含碳水化合物的一餐，把醋加進來，餐後的血糖會更平穩，像是在主食裡加一點水果醋、吃醋溜白菜，或是直接在餐後喝一些水果醋，都可以達到同樣的效果。

＃調節生理期



對於多囊性卵巢症候群造成的生理期混亂，水果醋可以通過改善胰島素敏感性，來幫助卵泡正常分泌。每天喝15ml水果醋，連續喝90～110天，就可以獲得這個益處。

購買水果醋時，周麗建議最好選擇標注了「with the mother」的水果醋，這種水果醋營養保留更完整，通常會帶有一點的沉澱感是正常的。她也分享3款簡單又好喝的果醋飲作法，在家就能輕鬆做，好處又好。

＃石榴醋氣泡水



準備食材包含石榴醋15ml、蘋果50g和無糖汽泡水150～300ml，先把蘋果切小塊放入杯中壓碎，再倒入石榴醋和氣泡水就完成了。

周麗表示，果醋很酸，用蘋果的甜味做中和很剛好，而蘋果的維生素C不算多，所以壓碎了也不用擔心損失維生素C。另外，果醋和水的比例是1：10或1：20，可依個人對酸的接受度調整。這款果醋飲適合在午餐或晚餐時隨餐喝，或是餐後喝都可以，但切記，不要一大早起床就空腹喝，不然胃會受不了。

＃石榴醋椰子水



準備食材包含石榴醋15ml和椰子水150～300ml，直接把石榴醋和椰子水混合就可以了。

椰子水的味道清甜，而且富含鉀，很適合夏天，如果出汗很厲害的人，還可以加上一點點鹽，幫助補水、補電解質。這款石榴醋椰子水就很適合在兩餐之間，想補水的時候喝。

＃石榴醋抗炎水



準備食材包含石榴醋15ml、扁桃仁奶（市面上常稱杏仁奶）150～300ml、薑黃粉和肉桂粉。先將杏仁奶加熱，加入薑黃粉和肉桂粉，混合均勻，最後倒入石榴醋並攪拌均勻即可。

在杏仁奶中的脂肪和肉桂粉的加持下，薑黃粉中的薑黃素會更好吸收，可以在睡前喝上暖暖的一杯，可穩定血糖，還能幫助讓你在睡著時，身體依舊在抗發炎。

最後周麗也提醒，喝這些果醋飲的時候，最好使用吸管喝，喝完也記得要即時漱口，以免對牙齒造成損傷。

