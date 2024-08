「丹寧」的變化多到超乎你想像！平口小可愛露性感　搭配泳裝超有型

圖文 / 鏡週刊

丹寧的多元性可以跨越季節、性別、時代風潮,一路從勞工階層爬升至殿堂級的高級訂製服!何不就以丹寧為主軸,展現多變的風格面貌。

喜迎低調犯規

如絲巾繫在身上的平口上衣,反差地選擇直筒褲、樂福鞋搭配,露出率性的boxer褲頭,即使性感也保留了幾分中性!

怒放自在心花

丹寧硬挺的特質結合深藍、黑色調 ,能改變一般丹寧的隨興休閒感,再繫上大大的蝴蝶結則更顯幾分知性。





▲丹寧蝴蝶結襯衫 NT$39,000 by Loewe/黑色直筒牛仔裙 價格店洽 by Loewe/棕色腰帶 價格店洽 by Saint Laurent。

哀愁無暇生成

洛杉磯陽光海岸的想像,深V的性感泳衣、寬鬆的丹寧褲,特意選擇條紋相映;不可或缺的太陽眼鏡、 金屬飾品,想像走在金黃色的陽光下,格外有型。





▲深V設計連身泳衣 NT$25,600 by Fendi/條紋丹寧褲 NT$41,000 by Fendi/黑色矮跟涼鞋 NT$41,500 by Prada/SL M137 AMELIA墨鏡 NT$18,500 by Saint Laurent/Blonde項鍊 NT$20,800 by Gucci/金色飾面TRIOMPHE CAGE手鐲 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/金色飾面TRIOMPHE CAGE戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

樂於翱翔城際

可以是主角也能是最佳的綠葉!丹寧總能隨著需求適切地轉換,讓配件成為風格塑造者,化身城市飛行員。





▲Cashmere針織背心 NT$52,000 by Gucci/丹寧長褲 NT$43,000 by Gucci/紅色尖頭平底鞋 NT$41,900 by Gucci 皮革飛行員帽 NT$27,250 by Saint Laurent/皮革飛行員手套 NT$43,700 by Saint Laurent/(右)金屬手環 價格店洽 by Saint Laurent/(左)堆疊設計金屬手環 NT$33,000 by Saint Laurent。

驚嘆閃耀光芒

將看似天差地別的兩者:粗織布料的丹寧與華麗的水晶,意外擦撞出美麗的火花!簡簡單單卻具有魅力。





▲飾水晶丹寧夾克 NT$122,000 by Gucci/深灰開衩中裙 NT$57,000 by Gucci/金色飾面TRIOMPHE LINK短項鍊 NT$43,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

化妝:Eddie Hsu/髮型:張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB/模特兒:Kate Tsai



