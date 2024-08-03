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「丹寧」的變化多到超乎你想像！平口小可愛露性感　搭配泳裝超有型

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丹寧繫帶上衣 價格店洽 by Miu Miu／丹寧長褲 NT$125,000 by Miu Miu／棉質內搭褲 NT$21,500 by Miu Miu／拼接樂福鞋 NT$51,000 by Church's X Miu Miu／藍色手鍊 NT$9,800 by Miu Miu／棕色腰帶 價格店洽 by Prada

圖文 / 鏡週刊

丹寧的多元性可以跨越季節、性別、時代風潮，一路從勞工階層爬升至殿堂級的高級訂製服！何不就以丹寧為主軸，展現多變的風格面貌。

喜迎低調犯規

如絲巾繫在身上的平口上衣，反差地選擇直筒褲、樂福鞋搭配，露出率性的boxer褲頭，即使性感也保留了幾分中性！

怒放自在心花

丹寧硬挺的特質結合深藍、黑色調 ，能改變一般丹寧的隨興休閒感，再繫上大大的蝴蝶結則更顯幾分知性。

丹寧蝴蝶結襯衫 NT$39,000 by Loewe／黑色直筒牛仔裙 價格店洽 by Loewe／棕色腰帶 價格店洽 by Saint Laurent

▲丹寧蝴蝶結襯衫 NT$39,000 by Loewe／黑色直筒牛仔裙 價格店洽 by Loewe／棕色腰帶 價格店洽 by Saint Laurent。

哀愁無暇生成

洛杉磯陽光海岸的想像，深V的性感泳衣、寬鬆的丹寧褲，特意選擇條紋相映；不可或缺的太陽眼鏡、 金屬飾品，想像走在金黃色的陽光下，格外有型。

深V設計連身泳衣 NT$25,600 by Fendi／條紋丹寧褲 NT$41,000 by Fendi／黑色矮跟涼鞋 NT$41,500 by Prada／SL M137 AMELIA墨鏡 NT$18,500 by Saint Laurent／Blonde項鍊 NT$20,800 by Gucci／金色飾面TRIOMPHE CAGE手鐲 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面TRIOMPHE CAGE戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE

▲深V設計連身泳衣 NT$25,600 by Fendi／條紋丹寧褲 NT$41,000 by Fendi／黑色矮跟涼鞋 NT$41,500 by Prada／SL M137 AMELIA墨鏡 NT$18,500 by Saint Laurent／Blonde項鍊 NT$20,800 by Gucci／金色飾面TRIOMPHE CAGE手鐲 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面TRIOMPHE CAGE戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

樂於翱翔城際

可以是主角也能是最佳的綠葉！丹寧總能隨著需求適切地轉換，讓配件成為風格塑造者，化身城市飛行員。

Cashmere針織背心 NT$52,000 by Gucci／丹寧長褲 NT$43,000 by Gucci／紅色尖頭平底鞋 NT$41,900 by Gucci　皮革飛行員帽 NT$27,250 by Saint Laurent／皮革飛行員手套 NT$43,700 by Saint Laurent／（右）金屬手環 價格店洽 by Saint Laurent／（左）堆疊設計金屬手環 NT$33,000 by Saint Laurent

▲Cashmere針織背心 NT$52,000 by Gucci／丹寧長褲 NT$43,000 by Gucci／紅色尖頭平底鞋 NT$41,900 by Gucci　皮革飛行員帽 NT$27,250 by Saint Laurent／皮革飛行員手套 NT$43,700 by Saint Laurent／（右）金屬手環 價格店洽 by Saint Laurent／（左）堆疊設計金屬手環 NT$33,000 by Saint Laurent。

驚嘆閃耀光芒

將看似天差地別的兩者：粗織布料的丹寧與華麗的水晶，意外擦撞出美麗的火花！簡簡單單卻具有魅力。

飾水晶丹寧夾克 NT$122,000 by Gucci／深灰開衩中裙 NT$57,000 by Gucci／金色飾面TRIOMPHE LINK短項鍊 NT$43,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE

▲飾水晶丹寧夾克 NT$122,000 by Gucci／深灰開衩中裙 NT$57,000 by Gucci／金色飾面TRIOMPHE LINK短項鍊 NT$43,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

化妝：Eddie Hsu／髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB／模特兒：Kate Tsai


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關鍵字：

鏡週刊, 丹寧

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