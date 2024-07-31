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愛情中最卑微星座Top 3 ！第一名習慣討好對方　容易丟了自我

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▲戀愛,星座,。（圖／kbsdrama IG）

▲「為愛卑微」的星座代表。（示意圖／kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

愛情中每個人都扮演不同的角色，但是為了戀情能夠圓滿，不少人甘願付出一切不求回報，就連自己越變越卑微也渾然不知，默默忘記了原本的堅持，以下3大星座就是「為愛卑微」的代表。

Top 3 雙魚座

雙魚座置身於愛情就像是悲情戲裡的主角，天生就缺乏安全感的他們，面對戀人的一舉一動，很習慣會先檢討自己，哪怕問題不在雙魚座本身，他們也會努力去幫對方找台階下，才能讓愛情看似完美無缺，殊不知背後的裂痕已經產生，然而此時的雙魚座也不再像以前那樣，這樣卑微的愛情不要也罷。

Top 2 巨蟹座

內心柔軟的巨蟹座也是愛情裡的卑微代表，他們總是覺得如果自己能夠忍一時就讓事情盡快過去，那麼以大局為重有何不可，只是巨蟹卻忘記了，對方不見得會把這些付出看在眼裡，反而會認為「以前你都可以，現在為什麼不行」，讓他們繼續忍痛，最後無可奈何只能放手。

Top 1 天蠍座

很多人都認為天蠍座是敢愛敢恨的，其實不然，天蠍遇到了真愛是很脆弱的，他們不擅長訴苦，所以習慣放低姿態去愛對方，習慣性討好對方，然而這樣的卑微形象卻和原本的天蠍截然不同，讓他們忘記了自己的初衷。不過天蠍其實很清楚，這個人值不值得他們這麼付出，如果踩到了天蠍的底線，他們也會轉頭就走。

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關鍵字：

雙魚座, 星座, 愛情, 天蠍座, 巨蟹座, 運勢

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