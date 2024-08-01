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Hello Kitty 50週年7大必收附錄！可愛小夜燈、收納手提袋激推

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文／妞新聞

三麗鷗最具人氣的經典角色「Hello Kitty」已經50歲啦！為慶祝Hello Kitty的誕生，三麗鷗不僅展開一連串的慶生活動，還推出數不盡的周邊商品及聯名。這次妞編輯則是幫大家整理出「7本必收藏的Hello Kitty日雜附錄」，這些可愛單品勢必會讓Kitty粉們瘋掉！

Hello Kitty 50週年必收附錄

1.HELLO KITTY 50週年紀念可愛單品：收納用提袋

▲寶島社特別推出的HELLO KITTY 50週年紀念可愛單品附錄。（圖／博客來，下同）

售價：NT$1,645（折價NT$1,575）

寶島社特別推出的「HELLO KITTY 50週年紀念可愛單品」附錄，要讓粉絲們好好把Kitty走過的50年軌跡給收藏起來！獨家設計的實用收納用提袋，不只擁有橫長28cm、高18.5cm，底部寬15公分的大容量，還有多個口袋可以收納各種小物。

2.SWEET 8月號／2024

售價：NT$519（折價NT$499）

作為許多大學生及社會新鮮人的穿搭流行指標，本期的《SWEET》驚喜收錄「HELLO KITTY曬黑系列大小收納包組」。除了將在夏威夷曬黑的Kitty製作成臉型化妝包，更製作了印有穿著草裙、拿著吉他的圓形零錢包，實在是過分可愛！

3.HELLO KITTY 50週年紀念可愛單品：收納包

售價：NT$1,645（折價NT$1,575）

寶島社發行的「HELLO KITTY50週年紀念可愛單品：收納包」，把當年造成搶購的少女系收納包給驚喜復刻！收納包整體採用粉色的車棉布料，兼具雙向拉鍊頭及內袋的設計，讓物品的存放、分類變得更加容易。經典不敗的Kitty立體刺繡，也是超級吸睛！

4.spring 7月號／2024

售價：NT$519（折價NT$499）

有著「甜美女孩完全手冊」之稱的時尚雜誌《spring》，本期不但收錄今夏在東京女子之間流行的率性穿搭，更強勢祭出「HELLO KITTY保冷袋＆托特包」。集結可裝入A4大小文件和6瓶500ml寶特瓶的托特包，以及夏天外出必備的保冷袋。簡約又可愛的設計，真的好欠收藏。

5.otona SWEET（2024.06）

售價：NT$640（折價NT$576）

本期的《otona SWEET》完全鎖定女星紗榮子的最新動態，全面解析她的時尚魔法。同時，雜誌更將隨書贈送「HELLO KITTY×ALLISON BROWN小物組」，包含收納包、髮圈、小鏡子，滿滿的愛心元素，叫人難以抗拒。

6.mini 5月號／2024

售價：NT$519（折價NT$499）

專為20代前半女性讀者所推出的流行雜誌《mini》，提供成熟又可愛的穿搭守則。本期除延續近年流行的Y2K風潮，為其復古運動風穿搭做出解析，還將送出「HELLO KITTY印花收納包」。不僅能瞥見滿滿的三麗鷗角色齊聚一堂，裡頭更有著5個不同大小的收納空間。

7.HELLO KITTY可愛夜燈BOOK：附造型夜燈

售價：NT$1,711（折價NT$1,639）

寶島社精心打造的「HELLO KITTY可愛夜燈BOOK：附造型夜燈」，將Kitty變身成可以陪伴大家入睡的實用小夜燈。不只可以放在梳妝台，作為化妝時的輔助照明，夜燈還附有明滅的照明模式，讓你一覺好眠！

妞編輯推薦的以上7大Hello Kitty 50週年必收附錄，都能在「博客來」上購買得到。喜愛Kitty的妞妞們，快點把這幾本加進購物車裡吧。

【延伸閱讀】

Hello Kitty聯名樂天小熊餅乾！36種限定圖樣萌翻、全新蘋果派口味必吃

NENE炸雞聯名4款「史努比甜心卡」！全台限量2000張，只送不賣

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, Hello Kitty, 日雜

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