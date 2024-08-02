《她的日與夜》鄭恩地私服穿搭更討喜！5招技巧基本款也能提升好感度

文／美人圈

說到近期Netflix韓劇的收視黑馬，就不能不提到由李姃垠、鄭恩地、崔振赫領銜主演的《她的日與夜》！在劇中飾演女主角李微進一角的「鄭恩地」，與50歲大媽林順「李姃垠」日夜交換身體的奇幻劇情讓人一追就停不下來，收視率也是屢屢刷新高。其實，熟知鄭恩地的粉絲都知道，女團Apink出身的她不僅擁有好歌喉、舞蹈實力也不在話下，且私服品味相當受人追捧。

▲李姃垠、鄭恩地主演的《她的日與夜》為近期收視黑馬。（圖／IG@jtbcdrama、@artist_eunji）

比起爛大街的女團風，鄭恩地的私服穿搭偶爾帶點甜美感、偶爾又帶點率性少年感，相當多變，每一套都散發自然，讓人想親近的好感！以下也公開鄭恩地的穿搭小技巧，看看她是如何把衣櫃基本款穿出獨特魅力？

▲鄭恩地的私服穿搭。（圖／IG@artist_eunji，下同）

《她的日與夜》鄭恩地穿搭技巧

適當露肌更撩人

比起大面積裸露，其實多數男生更喜歡女孩露得毫不經意！像鄭恩地就會以短版上衣搭配高腰牛仔褲，刻意微露一小節腰部曲線不僅視覺上有拉長比例的效果，還性感得恰到好處。或是也可以利用斜肩上衣展現鎖骨線條也很迷人，適當凸顯身材優勢還會讓男生好感度翻倍。

要穿不穿才時髦

「要穿不穿」這招所有女孩都該筆記！單純把襯衫穿好會比較正經、好像要去上班，但像鄭恩地刻意讓半肩露出的穿法就會營造出捉摸不透、由內散發出的性感，且會大大削弱拘謹的印象。

帽子加持造型亮點升級

鄭恩地私服多以基本款單品搭配，但為何她的LOOK卻特別出圈？其實答案就藏在細節裡，只要擅用帽子去做裝飾，就能讓整體造型多一個加分小亮點！建議女孩們都可以投資鄭恩地同款Logo棒球帽或是毛帽，與成套西裝搭配還有率性反差感，出門懶得做造型戴上它就能增添視覺豐富感。

多層次疊加

鄭恩地很懂得利用不同材質、不同款式的單品去做層層疊加，不但有顯瘦藏肉效果，還會讓單調造型瞬間Level Up！韓妞們最入門的搭配方式就是襯衫外搭西裝外套，幹練又不失女人味，整個人還自帶高級感。

Tone on tone同色系顯高級

穿搭新手很建議學鄭恩地以Tone on tone同色系單品去做上衣與下身的mix and match，維持統一色調不但乾淨俐落，穿搭重點更是一目瞭然、有質感！重點是不用擔心下手會過重，新手也能成為穿衣達人。

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