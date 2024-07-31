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惠利化身Miu Miu女孩公開超燒購物清單！手提包專屬標籤台灣粉絲必收

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星惠利走過與柳俊烈8年戀情，人氣更上層樓，最近現身香港揭曉她專屬的Miu Miu Select系列，發揮她過人的時尚影響力，親自挑選出擁有個人風格的單品，系列更附上惠利的訂製標籤，也同步在台灣登場，粉絲們不可錯過。

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利來到香港廣東道專門店親自展現此系列，身穿棕色麂皮套裝，以率性的半盤髮造型登場 。（圖／品牌提供）

Miu Miu Select 系列自2019年開始推動，邀請品牌好友從新一季作品挑選心儀的服裝、包款、鞋履、珠寶及眼鏡，組成極具個人風格的 Miu Miu Select 系列。而惠利來到香港廣東道專門店親自展現此系列，身穿棕色麂皮套裝，以率性的半盤髮造型登場，手拎Aventure包款，掛滿了各種個性化吊飾，彰顯她清新可愛的面貌。

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲ 惠利專屬的Miu Miu Select系列。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲ Arcadie包款搭配上惠利的訂製標籤。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲New Balance X Miu Miu麂皮拼網眼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲惠利 。（圖／品牌提供）

▲惠利在機場演繹全新 Aventure 包款 。（圖／品牌提供）

她選中了全新 Aventure 包款及 Arcadie 包款，兩者都是品牌話題款式，略帶復古仿舊的特色和鮮明廓形，組成了強勢的流行關鍵字；鞋履方面也很有看點，惠利心儀的New Balance X Miu Miu麂皮拼網眼運動鞋、水鑽芭蕾舞鞋，展現她獨特眼光，很有她平時甜美帥氣的私服風格模樣，而且每件單品皆附有惠利的訂製標籤。此系列即日至 7 月 31 日在香港廣東道專門店、澳門四季專門店、台北微風南山專門店、吉隆坡柏威年廣場及 MiuMiu.com 販售，並採用特別設計的 Miu Miu Select 包裝，台灣粉絲們也能夠一睹女神所欽點的時髦單品。

▲TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲薛仁雅現身TORY BURCH 高雄義享天地精品店 。（圖／品牌提供）

主演《社內相親》的韓星薛仁雅日前來到TORY BURCH 高雄義享天地精品店開幕活動，身穿簡約時髦的2024早秋系列刺繡棉質洋裝，搭配上T Monogram皮革肩背包，她認為品牌單品總是能穿搭出高級大方的態度，「我平常的穿著也是以簡單為主，比較中性，有時候女性化一些，希望帶來多樣的面貌」。對於夏季推薦的單品，她則說自己很喜歡穿ONE PIECE連身洋裝，也相當喜歡品牌的Miller涼鞋。

▲TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 首次於高雄設立精品店，選址義享天地一樓 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲T Monogram皮革肩背包 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲T Monogram Leather 水桶包 。（圖／品牌提供）

TORY BURCH 首次於高雄設立精品店，選址義享天地一樓，店裝打造出奢華高雅質感，搭配知名藝術家Caitlin McGauley 繪製的花卉壁紙，陳設全系列商品包含鞋履、包款、服飾及飾品配件等。薛仁雅此次詮釋的T Monogram皮革肩背包為店內重點單品，以賓夕法尼亞傳統絎縫設計為靈感，以皮革碰撞全新凹紋壓花方式呈現，當中也有洋溢著復古氣息的水桶包提供挑選。

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關鍵字：

惠利, MiuMiu, 韓星, 個人風格, 穿搭

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