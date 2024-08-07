2024南韓超紅美白精華推薦！高允貞愛用、innisfree藥妝店熱銷超狂

文／美人圈

美白不用花大錢！其實很多韓系開架品牌的美白、淡斑精華價位不高，卻可以有感讓膚色更白皙透亮，還原韓妹那種乾淨通透的膚質！以下帶來8款2024年南韓超紅的美白淡斑精華推薦，MEDITHERAPY、BANOBAGI有感彈嫩亮白，goodal、innisfree在OLIVE YOUNG熱銷超狂！

南韓超紅美白精華推薦

1：MEDITHERAPY 維他命冰肌濃縮精華

現代女生對美白的要求不僅要白皙，更重要的是要有光澤感，且兼具透亮、無瑕疵的肌膚表現，MEDITHERAPY維他命冰肌系列在南韓好評超高，除了精華液、還有同系列亮白乳霜，富含15%的高含量純維他命C，搭配傳明酸、菸鹼醯胺及維他命E，能夠提升維他命C效能，改善斑點與暗沉，幫助肌膚透亮又有光澤。精華液特製的針筒設計可以降低與空氣接觸，避免維他命C產生氧化，就算用到最後一滴也能夠新鮮使用。

▲MEDITHERAPY 維他命冰肌濃縮精華，15ml／NT$980。（圖／MEDITHERAPY）

2：BANOBAGI 淨白光彩精華液

BANOBAGI可能對台灣人來說比較小眾，但品項都是在南韓業界權威的美容醫學集團研發，是最值得信賴的院線「醫美品牌」之一。這款淨白光彩精華以冰河水成分為基底，同時添加經典的美白成分熊果素及菸鹼醯胺，在南韓通過皮膚刺激性測試，不僅幫助肌膚增添水潤、溫和煥白，美白、保濕、淡斑三不誤，打造無暇白皙的水光肌。

▲BANOBAGI 淨白光彩精華液，15ml／NT$999。（圖／BANOBAGI）

3：innisfree 維他命C淨亮精華

innisfree淨亮精華也是平價卻有高口碑！獨創金球膠囊科技，以維他命C與綠茶酵素結合的淨亮+拋光雙重功效，有助於淡化斑點、改善暗沉、均勻膚色，還可以提升肌膚光澤，低敏不刺激配方，全方位護理打造玻璃珠般的光透肌，增加肌膚透明感。

▲innisfree 維他命C淨亮精華，50ml／NT$1,380。（圖／innisfree）

4：goodal 青橘維他命C精華

多次蟬聯藥妝店Olive Young精華銷售榜首！添加70%濟州青橘萃取物，富含維他命C及提升2倍美白成分菸鹼醯胺，透明水潤質地清爽不黏膩，不僅美白更淡斑，先前在南韓美妝節目中也做過實測，算是一款功效非常明顯的美白精華！

▲goodal 青橘維他命C淡斑精華，30ml／約NT$700。（圖／goodal）

5：V&A Beauty 淡斑抗氧化煥彩精華液

除了膚色上的白皙感，有時候肌膚看上去黯淡無光、也跟老化有關！V&A Beauty為南韓遊戲巨頭公司Netmarble與英國V&A博物館聯合創辦的高質感美妝品牌，這款煥彩精華以獨家專利POLYTHENOL及多重強效草本修護抗衰老配方，完成DPPH自由基清除活性功效評估，可以高效去除暗沉、提升肌膚彈性，擁有亮澤、緊緻的肌膚。

▲V&A Beauty 淡斑抗氧化煥彩精華液，30ml／NT$1,140。（圖／V&A Beauty）

6：PHYSIOGEL 潔美淨 層脂質特潤抗老精華液

PHYSIOGEL這款精華也是從抗老上下手，8%的高濃度維他命複合成分，加上維他命C、維他命原B5、維他命E，可以幫助肌膚維持健康、並強化肌膚抵抗力，獨家Physiogel BioMimic Technology®擬膚科技可以模擬肌膚需要的脂質與層狀結構，加強修護及強化保濕屏障，延緩肌膚老化，使肌膚更加彈潤有光澤。

▲PHYSIOGEL 潔美淨 層脂質特潤抗老精華液，30ml／NT$1,500。（圖／PHYSIOGEL）

7：belif 超能維他命C煥亮精華

belif維他命C煥亮精華以舒適的水感劑型為主，清爽好吸收，注入維他命C、胱甘肽、菸鹼醯胺等經典的美白成分，快速提升膚色勻淨度，讓膚色更加均勻、膚質紋理平滑，肌膚看上去白裡透亮，重拾健康的自然光澤。

▲belif 超能維他命C煥亮精華，30ml／NT$1,100。（圖／belif）

8：ISOI 保加利亞玫瑰修復精華

ISOI的玫瑰精華也可以說是南韓人氣藥妝店Olive Young鎮店之寶的等級，紅了超級久！添加每3000多片玫瑰花瓣僅能萃取出1g的頂級保加利亞玫瑰精油，同時富含天然熊果酸，幫助提亮膚色、淡化瑕疵與痘疤，還可以迅速鎮靜泛紅、緩解肌膚乾燥，成分溫和更通過各國純素認證，有感養出透、潤、亮的膚質。

▲ISOI 保加利亞玫瑰修復精華，15ml／NT$990。（圖／ISOI）

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