釜山值得住的新飯店＋1！轉角套房擁雙面海景　「海洋溫泉水」三溫暖必需試

文、圖／Ean

一場好的旅宿體驗絕對能為觀光城市加分，更尤其是像張白紙的首次造訪。日前頭一回來到南韓第二大城市 – 釜山，入住2023年11月才開幕的釜山溫德姆至尊酒店（WYNDHAM GRAND BUSAN），作為首間在韓國插旗的Wyndham Grand奢華品牌可說備受各方矚目，連住兩晚下來，不管是客房、休閒設施、餐點及人員服務，都很具水準、沒漏氣。

特別是因飯店會員關係所幸運被升等的轉角套房（Corner Suite），高踞18樓的雙面落地窗所迎來的晨間海洋，陽光燦燦，成為釜山留在我腦海中的心之所向。若到釜山想來趟輕奢之旅，會推薦下榻的原因不光只因是全新飯店，地利之便也是一大優勢，像是釜山必去的札嘎其市場相離不遠，松島海上纜車更只有數步之遙，而距離機場20公里，尤其適合作為旅程的頭尾住宿。

▲Wyndham Grand首度進軍韓國，這也是我首次入住該品牌飯店，留下很不錯的印象。

▲轉角套房的浴室不僅寬敞，也很具質感。

▲木頭質地的房卡蠻特別。

飯店小百科：Wyndham Grand（溫德姆至尊酒店）品牌是什麼來頭？

隸屬於來自美國的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts），Wyndham Grand是集團旗下的最高級奢華品牌，於2009年推出，以高品質住宿體驗和優質服務著稱，目前全球已超過70家。溫德姆酒店集團旗下依照不同定位擁有許多飯店品牌，早些年台灣市場可能相對陌生，但隨著去年有兩間溫德姆飯店進軍台灣，未來應該會更被民眾熟悉，像是2023年登場的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店就是屬於集團的核心品牌Wyndham，另外2023年9月開幕的林口爵怡溫德姆酒店則屬於強調便利地理位置的時尚品牌TRYP by Wyndham。

▲夜晚可到大廳酒吧小酌。

▲夜裡的大廳酒吧，氣氛少了一點是比較可惜之處。

▲消費平實加上房客又有折扣，入住期間值得花些時間來坐一下。

釜山溫德姆轉角套房開箱

釜山溫德姆至尊酒店共有271間客房，規劃成8種房型，這回入住的轉角套房分布在17至23樓之間，我的房間則被安排在18樓。約19坪大的客房相當寬敞，主要切分為客廳與臥室區，有拉門可完全相隔、保有臥房隱私。雙洗手台的浴室，設置享有窗景的超大浴缸，能俯瞰大海和市中心，此外還有乾濕分離的淋浴間，是一間相當出色的浴室。

▲轉角套房，各方面都有一定水準。

旅行時能住上一間好飯店是很重要的開心事。

▲我喜歡雙面落地窗的設計，不管是採光或景觀都很棒。

▲不只晚上，白天也要泡個澡才不辜負這窗外景緻。

▲視野極佳的泡澡體驗。

配有超大雙人床的臥室，能讓旅人獲得充分休息，因是轉角套房，顧名思義就是擁有雙邊窗景，我覺得很棒的是客房窗戶是採完全落地設計，加上在高樓層，因此很有凌空感。每當睡覺前，一鍵關掉所有燈後，我不會馬上摘掉眼鏡入睡，而是坐在床上好一下欣賞窗外的南港大橋夜景，頗具科技未來感的氛圍相當新鮮。當清晨起床，躺在床上就能欣賞海上的日出霞光，那是十分奢華的享受。

▲夜晚從客房看出去的景色。

▲不用出門就能坐擁此晨間美景。

▲客房面東，迎來充滿活力的朝陽。

健康俱樂部，泡海洋溫泉水消除疲勞

同樣奢華是我喜歡起床後、在早餐前至5樓的健康俱樂部（Wellness Club）報到。先來景觀健身房動一下，設備齊全是一頗具規模的健身房，值得一提的是裡頭還放了台專業身體組成分析儀，免費使用外還能自由列印檢測表，相當周到。

▲新飯店好處，就是設備都是最新的。

▲讓人滿意的健身房，讓一天有個愉悅的活力開始。

健康俱樂部是這間飯店的亮點，若有入住強烈建議一定要試試三溫暖，空間開闊舒適，除了到位的烤箱跟蒸氣室，這裡的冷熱水池用的還是從地下1100公尺抽取的深層海洋溫泉水，富含礦物質，據說有助於消除疲勞也對皮膚好，每天從早上6點開放到晚上10點，很有誠意。另外泳池也是很具看頭，雖然是室內不過擁有L型落地窗能一邊悠游一邊欣賞外面的松島海洋美景，再愜意不過。

▲相當大的三溫暖，早上前來還不小心包場（註：無其他客人使用，在飯店人員同意下入內拍攝）。

▲頗具規模的室內泳池。

▲享有無敵海景的泳池設施。

▲更衣室提供Dyson吹風機。

▲健身房旁還有一處室內空間可揮桿。

豐盛的海景自助早餐

飯店早餐值得你早些爬起來，若早點來可坐到臨海靠窗位，那將是頓明亮的波光早餐。早餐雖採自助式，但人員服務非常到位，讓我留下深刻印象。餐點種類很多，也有提供一些現做料理包括釜山當地的特色食物，中規中矩、有著五星級飯店的早餐水準，能在此享用舒服的早餐。

▲早餐選擇多可以吃得相當豐盛。

▲儘管是自助餐型式但也頗為精緻。

▲提供釜山在地餐點讓旅人試試口味。

▲也有提供中式餐點，滿足來自不同地方的胃。

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釜山溫德姆至尊酒店（WYNDHAM GRAND BUSAN）

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