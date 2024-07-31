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巨型喵喵現身北美館CAFE ACME　超可愛冰淇淋餅乾療癒吃

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▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北市立美術館旁的CAFE ACME北美館店最近與知名插畫家A EE MI合作，推出一系列以可愛角色為主題的限定餐點和商品。連店外都有巨型喵喵現身攬客，逗趣的表情讓經過的民眾在炎炎夏日都能感受一絲療癒，限期推出的喵喵和藍狗夾心冰淇淋餅乾一定要試！

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

從7／30起至9／22期間，CAFE ACME北美館店最近與知名插畫家A EE MI合作推出限定店，喜歡插畫和甜點的朋友們可以準備來打卡。走進咖啡廳一個巨大的喵喵氣球映入眼簾，為整個空間增添童趣。A EE MI筆下的喵喵和藍狗，因其溫暖治癒的對話在網路上廣受歡迎，兩個角色身影在限定咖啡廳隨處可見，有種夢幻又溫馨的氛圍。

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

CAFE ACME也特別推出限定餐點，其中最受歡迎的是造型可愛的喵喵和藍狗夾心冰淇淋餅乾，以及口感獨特的咖椰流沙厚片吐司，口味都符合夏天氣氛，造型也超可愛，讓人忍不住想打卡。另有販售藍狗吸管杯、喵喵頭飲料提袋等限定商品，業者表示，喵喵頭飲料提袋在8／15前預購可享9折優惠。此外還有只送不賣的小驚喜，比如加入會員就可以下載主題桌布，消費限定餐點還能獲贈圖鑑貼紙。

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

韓插畫品牌ZIZONE首度登陸高雄，在統一時代百貨高雄店推出「夏日假期」主題的期間限定店，即起至9／9期間粉絲們可以準備來報到囉。這次的限定店以夏日假期為概念，將陽光、海灘與ZIZONE的插畫元素結合在一起。店內設有多個拍照區，包括PINGO & ME自拍區、主角透卡合照區等，讓遊客能夠與喜愛的角色互動，還有高達3.5米的PINGO巨型氣偶將在8／2至8／18期間快閃亮相。

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

快閃店銷售商品從公仔、日用品到衣飾配件都有。其中，全球首發的粉紅貓公仔無疑是亮點之一，還有PINGO造型的絨毛提袋、便當包，以及美式風格的字母吊飾帆布包等。統一時代百貨高雄店表示，當日消費滿100元並追蹤ZIZONE粉絲團，就能獲得A3年曆海報；單筆消費達1,500元，還可獲贈限定款胸章。

▲巨型喵喵現身北美館CAFE ACME。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

台北, CAFEACME北美館店, 插畫, 限定餐點, 商品

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