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OVO推新款智慧投影機主打小家庭　TCL 85吋電視10萬元有找

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▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

▲OVO今夏針對小家庭市場，推出智慧投影機娛樂產品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著居住空間日益縮小，不佔空間且可移動的投影電視，成為家庭娛樂的新選擇。家電品牌OVO近期發表旗下最新的智慧投影機，以「無框電視」為名推出市場，另大陸電視品牌TCL因應奧運熱潮，也在台新推四款全新的AI智慧顯示器。

根據內政部的統計數據，2023年建物買賣移轉的平均面積首度跌破30坪，較20年前縮減了36%，代表目前新屋與房市交易以小坪數物件為主要趨勢。在空間有限的情況下，家電廠商OVO推出智慧投影機以「無框電視」概念搶進市場。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

OVO新品「無框電視Air」K2-A主打輕巧和高亮度，標榜不僅能當作電視使用，還有方便攜帶的「便攜性」，採用纖薄設計可以適合移動到不同空間使用，另號稱有25ms的低延遲，即便是用來玩遊戲也可支援，自動入幕和自動避障功能，可自動調整畫面大小和位置，不用讓使用者每次都自行調整。

另一台無框電視K9則可支援4K畫質，可達最高2600 ANSI流明亮度，號稱是同級產品中最亮的，且具備獨家的K歌去人聲功能，可以在家裡唱KTV。OVO創辦人吳有順建議，選購無框電視時要注意三點：亮度至少要500 ANSI流明以上；根據空間大小和移動需求選擇合適的型號；如果想要更好的視覺效果，可以搭配菲涅爾抗光幕或護眼燈使用。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

「無框電視Air」K2-A正在群眾募資平台上線，上市售價為19,980元，預購優惠價11,988元；4K旗艦款K9原價59,980元，推廣價46,980元，還有送智慧投影機的活動。經典款K3-W特價20,988元，搭配75吋菲涅爾抗光幕可享優惠組合價24,988元。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

目前正是奧運熱期，大陸品牌TCL近期也在台推出4款新品，主打大尺寸螢幕搭配智慧電視功能，包括C855頂級QD-Mini LED Google TV量子智能連網液晶電視、C655 PRO和C655 QLED Google TV量子智能連網液晶電視，以及入門款的P755 4K Google TV智慧連網液晶電視，強調均配備AiPQ PRO處理器，運用人工智慧技術呈現逼真畫面，還搭載MEMC演算法，確保動態影像流暢清晰，特別適合觀看體育賽事。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

而TCL的重點絕對在於同級規格的價格優勢，2024 TCL旗艦機款85吋C855 QD-Mini LED Google TV 量子智能連網液晶顯示器，售價99,900元、75吋售價79,990 元、65吋售價55,990 元；85吋C655 PRO QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器售價79,990元、75吋售價52,990 元、65吋售價36,990 元、55吋售價29,990 元，今年9月份也將引進全球最大115吋 QD-Mini LED X955顯示器，目前售價未定。

▲OVO、TCL今夏針對奧運與小家庭市場，推出主打大尺寸的電視商品。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

投影電視, 無框電視, 智慧投影機, AI智慧顯示器, 奧運

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