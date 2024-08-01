大創「貓掌曬衣夾」藏可愛驚喜！肉球痕跡留在衣物上貓奴搶收

記者鮑璿安／綜合報導

提到搞怪小物，有創意的日本人總是能夠突破大家的想像，最近在推特上掀起討論的是日本大創的一款「貓掌曬衣夾」，外觀看起來以為是普通的貓手造型而已，其實驚喜藏在細節之中，能夠在衣物留下貓掌夾痕，簡直可愛指數破表，讓廣大鏟屎官們都無法抗拒。

有日本網友在推特上發文提到這款曬衣架，「反正都要留下痕跡，不如留下可愛的痕跡，這種想法太罪惡了」，沒想到獲得29萬讚數，讓網友們紛紛大讚可愛。

如果不喜歡在曬衣服後出現夾子痕跡，那麼這款貓掌曬衣夾是很好的選擇，裡頭有特別凸起的貓掌造型，在長時間夾住衣物之後，便會在上面留下貓掌夾痕，是非常可愛的小細節。這款「貓掌曬衣夾」採取一包6入販售，台灣官網也能夠找到，售價大約是49元台幣一包，或許會讓人瞬間愛上晾衣服。





▲設計師「dakerosa1」日前在推特上發表最新創意作品「毛茸茸貓咪 OK 繃」 。（圖／翻攝自推特）

另一個可愛設計，日本設計師「dakerosa1」日前在推特上發表最新創意作品「毛茸茸貓咪 OK 繃」，以貓咪為靈感將細細長長的OK繃處理成「毛毛蟲」的模樣，進而點綴上虎斑貓、白貓、灰貓等鮮明花紋，使OK繃擁有圓圓的大眼睛和柔軟的毛觸感，從小細節都能體現設計師的用心。如此一來這樣貼合在傷口上，瞬間多了可愛氛圍，好像縮小版貓咪趴在身上安撫你，帶來心靈上的療癒。