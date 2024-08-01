萬波聯名OSAMU GOODS太可愛爆擊！今夏一定要去衝一波

▲萬波聯名OSAMU GOODS推周邊，每個都可愛到不行。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎熱的2024年夏季再出現新亮點！手搖飲品牌萬波與日本知名插畫品牌OSAMU GOODS合作，推出聯名周邊商品系列，每一個都可愛到不行啊！活動期間連買飲料都有OSAMU GOODS的插畫佐茶，根本就意圖讓人買爆，懷舊可愛風潮這一波一定要衝！

萬波主打「現代手搖飲」概念，從早期熱銷的紅豆粉粿鮮奶，到近期推出的酸梅冰、綠豆蒜等產品，這次首次跨足潮流生活商品領域，與日本OSAMU GOODS合作，推出一系列相關周邊，該品牌由日本插畫家原田治創作，其簡單卻極具辨識度的風格，成為「可愛文化」的代表之一，連飲料杯上都有其身影，讓人都想全收了啦。

這次聯名系列包括夏日防水袋、文具組和傘繩飲料提帶三款產品，均以OSAMU GOODS的經典插畫元素為特色，將實用性與美觀性結合。夏日防水袋採用高質感的防水材料，搭配標誌性的小狗插畫；傘繩飲料提帶則選用耐用的尼龍織帶設計，適合各種飲料杯型；文具組內含公文袋、筆記本和標籤貼，不僅功能多樣還充滿童趣。

周邊商品將從8／1開始在萬波全台門市限量發售，購買任一飲品即可加購一款，此外還有特別活動，8／3至8／4期間，在台中中清店和豐原店購買指定飲品，並分享聯名窗貼照片至Instagram，標註萬波島嶼紅茶和OSAMU GOODS，即可獲得OSAMU GOODS扇子一支，限量100支，送完為止。

漫威超級英雄電影《死侍與金鋼狼》上映，周邊商品市場也隨之熱絡起來。配件品牌CASETiFY不意外的推出了死侍Ｘ金鋼狼聯名系列，為粉絲們帶來一系列結合潮流與實用性的手機配件，讓漫威迷終於找到機會秀上一筆啦！

▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

死侍Ｘ金鋼狼聯名系列以經典美式漫畫風格為靈感，將兩位超級英雄的形象巧妙融入各種手機配件中。死侍面具手機殼採用標誌性的紅黑配色，讓手機瞬間變身為「嘴砲傭兵」戰袍。另一款拼貼風格的手機殼則重現了死侍與金鋼狼這對亦敵亦友的冤家並肩作戰的場景，充滿漫畫趣味。

除了手機殼，CASETiFY還推出兩款獨特的金屬鏈手機腕帶。一款採用死侍的紅黑配色，另一款則是金鋼狼的黃藍配色，搭配相應的角色串飾，讓粉絲能一眼秀出超級英雄風格。支援iPhone、Samsung和Google Pixel等手機型號。此外，耳機保護殼、Apple Watch錶帶、磁吸行動電源等配件也通通買得到。