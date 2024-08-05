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女生愛喝的微醺夢幻酒推薦！茶梅酒必入、蠟筆小新氣泡酒色澤美到醉

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文／LOOKin

女生們選酒的時候可不是只要好喝順口，從包裝到酒的色澤也要高顏值才合格！編輯特別選出多款近期推出的最新夢幻酒品，當中包含粉紅氣泡、草莓果實、茶梅酒，清一色都是女生們最無法抵抗的口味，太適合在家中備個幾瓶微醺一下！

 
 
 
 
 
 

女生愛喝的微醺夢幻酒推薦

蓬萊泉徐耀良 東方美人茶梅酒

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲蓬萊泉徐耀良 東方美人茶梅酒，NT$1,500。（圖／本事選酒）

由本事選酒將有著「茶金」美譽的冠軍茶園「徐耀良茶園」所栽種的東方美人茶，帶至日本愛知縣百年酒造「關谷醸造」，台日兩地共同釀製的全新款梅酒「蓬萊泉徐耀良 東方美人茶梅酒」 ，與一般梅酒要冰飲才好喝的印象不同，常溫時即是最完美品飲狀態。此款梅酒的梅子選用每年六月人工採收、揀選的「鳳來」青梅製成，甜度較為收斂。高雅茶香中可以感受到梅酒的厚實與圓潤，將果實酒的品飲風味昇華至充滿藝術的味蕾層次。首批700支一上市便完售，目前廠商已經在進行第3批預購，喜歡茶梅酒的女子們千萬別錯過了！

六 日本頂級琴酒

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲六 日本頂級琴酒，NT$298。（圖／三得利）

來自日本三得利Beam Suntory的頂級琴酒品牌「六 ROKU」，結合百年釀造工藝與日式職人精神，以日本的六種植物「櫻花、櫻花葉、煎茶、玉露、山椒、柚子皮」與經典琴酒配方調製而成，獨特的日本植物加上經典琴酒配方，打造層次豐富、完美和諧的柔順琴酒。全新200ml瓶身包裝，已於全台7-ELVEN與全家便利商店都可以買到。

SUNMAI金色三麥 MISSS 綜合莓果蜂蜜氣泡酒

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲SUNMAI MISSS 綜合莓果蜂蜜氣泡酒，NT$499。（圖／金色三麥）

SUNMAI金色三麥全新力作「MISSS 綜合莓果蜂蜜氣泡酒」，堅持100%全蜜釀造，並以繽紛莓果釋放果香尾韻、柔美色澤，如夢似幻宛如粉紅香檳，瞬間沉浸浪漫氛圍！奢華選用越見珍稀的本土龍眼蜜與荔枝蜜，搭配香檳酵母自然發酵出細膩緻密的氣泡。倒進香檳杯中，細緻的粉紅氣泡在晶瑩剔透酒體中舞動，風味純淨，蜜香清甜柔美，酒感輕盈又口感圓潤。

HOROYOI微醉 草莓奢華氣泡

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲HOROYOI微醉 草莓奢華氣泡（圖／HOROYOI）

HOROYOI微醉季節限定風味「草莓奢華氣泡」，以草莓果實的酸甜滋味，結合氣泡酒的清爽質地，打造出如香檳般清爽酸甜的浪漫風味，瓶身上則還有充滿冬季節慶的點心盤設計，超級可愛。

蠟筆小新氣泡酒 cider

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲蠟筆小新氣泡酒 cider，NT$150。（圖／SUNFRIEND MOUTH）

三款蠟筆小新氣泡酒 cider，由野原廣志、美冴跟幼稚園園長各代表一款風味，口味結合角色的個人魅力，正中紅心廣志款選用紅芭樂風味、桃花爆開美冴款是水蜜桃風味、多多指教園長款是乳酸多多風味，三款酒精濃度皆為3.5%，甜甜的氣泡酒風味，女生一定都會喜歡！

販售通路：Mia C’bon 門市/ 唐吉訶德門市

SUNMAI金色三麥 莓酒教主

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲SUNMAI金色三麥 莓酒教主，（圖／金色三麥）

SUNMAI金色三麥全新2.0版「莓酒教主」大手筆投入25%超高比例草莓，高達四分之一罐的天然果實成分，並以獨特的冷萃取技術保留天然水果的飽滿滋味。還有8%厚實酒精度，喝起來依然圓潤順口、沉浸微醺不自覺！

SUNMAI金色三麥 晃晃橘啤

▲夢幻酒 。（圖／翻攝自官網）

▲SUNMAI金色三麥 晃晃橘啤。（圖／金色三麥）

SUNMAI金色三麥「晃晃橘啤」嚴選豐富柑橘類水果釀造，台灣茂谷柑的甜美、柳丁的清香、柑橘的爽口，入口柔美果香瀰漫齒間，清甜酸香的尾韻綿延繚繞，與濃郁的小麥氣息相互襯托出人見人愛的清新氣息，特有的輕盈口感，偏低的4.5%酒精度，對於不擅酒精的人也能輕鬆飲用！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin, 梅酒, 琴酒, 氣泡酒

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