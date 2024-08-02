fb ig video ETtoday search mobile

萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列　Bob、小熊提姆合體成亮點

>

▲▼ 萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列 。（圖／記者張毓容攝）

▲Gap攜手小小兵再度推出聯名系列，共有8款超萌男、女童裝。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

睽違7年，大小朋友都喜愛的電影《神偷奶爸4》在今年暑假強勢回歸上映，挾帶這股席捲全球的「黃色炫風」，美式休閒服裝品牌Gap再度攜手小小兵推出聯名系列童裝，以活力配色和創意圖案打造共8款男、女童裝單品，穿上就能一秒變身超萌迷你格魯，為所有孩童的夏季裝扮增添Q萌活力。

▲▼ 萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列 。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ 萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列 。（圖／記者張毓容攝）

於8月起正式發售的Gap x 小小兵聯名系列，從《神偷奶爸4》的角色中汲取靈感，全系列共推出8款單品，價位若在399元～999元不等。像是男童裝就將Gap經典T恤融合復古條紋元素，並在褲管及衣角細節處加入小小兵的創意圖案，以簡約設計帶出小男生的率性酷帥感；而女童裝則是將小小兵的俏皮身影結合不同情境，透過活潑印花讓小女生展現俏皮甜美風，萌度爆表。

▲▼ 萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列 。（圖／品牌提供）

而在社群上擁有高人氣的「滑板兄妹米菲與米粒」，也受邀搶先穿上最新Gap x 小小兵聯名系列童裝。熱衷滑板運動的妹妹米菲與哥哥米粒，穿上領口、袖口滾邊與撞色設計的短Ｔ，不僅有小小兵BOB與最愛的小熊提姆一起享用冰品的情境，男童套裝也加入化身帥氣電鑽工人的小小兵圖案，輕鬆穿出街頭休閒感，一穿上就超吸睛，不管是出遊或輕鬆的日常生活都很適合。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO與飛天小女警聯名推出BABY-G腕錶，可轉換作為吊飾，4,500元。（圖／BABY-G提供，以下同）

除了Gap X小小兵聯名系列，近來也有不少超萌卡通聯名商品登場。像是CASIO女錶品牌BABY-G歡慶30周年，精彩聯名一波接一波，最新力作是和華納兄弟探索公司合作，與旗下慶祝25周年的卡通頻道動畫《飛天小女警》共同打造聯名錶BGD-10KPP，以BABY-G+PLUS中的Two-Way錶款BGD-10K為基礎，因此不僅是一只腕錶，亦可將錶殼拆下裝到隨錶所附的粉紅吊飾殼中，品牌特別加贈貼紙，讓掛飾加倍可愛。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲BABY-G與飛天小女警聯名腕錶BGD-10KPP-7，錶帶裝飾主角花花、泡泡和毛毛圖案。

BABY-G與《飛天小女警》聯名錶BGD-10KPP，LCD顯示螢幕飾有卡通中的愛心圖樣，搭配迷人的粉紅色錶盤邊框，風格甜美，而白色錶帶印有《飛天小女警》官方Logo，以及主角花花、泡泡和毛毛的圖案與代表色，拆下貫穿式錶帶可見她們準備出動拯救世界的插畫，而錶背也刻有主角圖案，正反面都要擄獲粉絲的心。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

Gap, 小小兵, 神偷奶爸, 神偷奶爸4, 童裝, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

金裕貞接棒「老公」宋江太浪漫！搭檔一票男神終於找到心中摯愛 減肥期也能吃甜食！營養師教3招「減糖秘訣」　開心吃也能瘦下來 陳喬恩貴婦出巡拎柏金包逛花園　愛馬仕手袋連發遊韓 Hello Kitty 50週年7大必收附錄！可愛小夜燈、收納手提袋激推 最容易出軌的三大星座！TOP 1天生難以束縛　曖昧玩玩常引火上身 保養專家曝「5大防曬誤區」超多人犯！塗錯白做工還浪費錢 萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列　Bob、小熊提姆合體成亮點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面