萌度爆表！Gap再推小小兵聯名系列　Bob、小熊提姆合體成亮點

▲Gap攜手小小兵再度推出聯名系列，共有8款超萌男、女童裝。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

睽違7年，大小朋友都喜愛的電影《神偷奶爸4》在今年暑假強勢回歸上映，挾帶這股席捲全球的「黃色炫風」，美式休閒服裝品牌Gap再度攜手小小兵推出聯名系列童裝，以活力配色和創意圖案打造共8款男、女童裝單品，穿上就能一秒變身超萌迷你格魯，為所有孩童的夏季裝扮增添Q萌活力。

於8月起正式發售的Gap x 小小兵聯名系列，從《神偷奶爸4》的角色中汲取靈感，全系列共推出8款單品，價位若在399元～999元不等。像是男童裝就將Gap經典T恤融合復古條紋元素，並在褲管及衣角細節處加入小小兵的創意圖案，以簡約設計帶出小男生的率性酷帥感；而女童裝則是將小小兵的俏皮身影結合不同情境，透過活潑印花讓小女生展現俏皮甜美風，萌度爆表。

而在社群上擁有高人氣的「滑板兄妹米菲與米粒」，也受邀搶先穿上最新Gap x 小小兵聯名系列童裝。熱衷滑板運動的妹妹米菲與哥哥米粒，穿上領口、袖口滾邊與撞色設計的短Ｔ，不僅有小小兵BOB與最愛的小熊提姆一起享用冰品的情境，男童套裝也加入化身帥氣電鑽工人的小小兵圖案，輕鬆穿出街頭休閒感，一穿上就超吸睛，不管是出遊或輕鬆的日常生活都很適合。

▲CASIO與飛天小女警聯名推出BABY-G腕錶，可轉換作為吊飾，4,500元。（圖／BABY-G提供，以下同）

除了Gap X小小兵聯名系列，近來也有不少超萌卡通聯名商品登場。像是CASIO女錶品牌BABY-G歡慶30周年，精彩聯名一波接一波，最新力作是和華納兄弟探索公司合作，與旗下慶祝25周年的卡通頻道動畫《飛天小女警》共同打造聯名錶BGD-10KPP，以BABY-G+PLUS中的Two-Way錶款BGD-10K為基礎，因此不僅是一只腕錶，亦可將錶殼拆下裝到隨錶所附的粉紅吊飾殼中，品牌特別加贈貼紙，讓掛飾加倍可愛。





▲BABY-G與飛天小女警聯名腕錶BGD-10KPP-7，錶帶裝飾主角花花、泡泡和毛毛圖案。

BABY-G與《飛天小女警》聯名錶BGD-10KPP，LCD顯示螢幕飾有卡通中的愛心圖樣，搭配迷人的粉紅色錶盤邊框，風格甜美，而白色錶帶印有《飛天小女警》官方Logo，以及主角花花、泡泡和毛毛的圖案與代表色，拆下貫穿式錶帶可見她們準備出動拯救世界的插畫，而錶背也刻有主角圖案，正反面都要擄獲粉絲的心。