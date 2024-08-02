可爾必思限時夏日冰沙現身台北　加碼麻糬鬆餅好夏天

▲可爾必思快閃店。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本乳酸菌飲料品牌「可爾必思」，今夏再次在台北車站設立快閃店「Peace你的渴！」，以經典酸甜滋味和日式祭典風情陪伴消費者共度夏日，而且今年還祭出麻糬鬆餅配上自家口味淋醬，滋味讓人好奇，還有可爾必思冰沙，想嚐鮮不妨去試試。

可爾必思今夏在8／25前於台北車站商圈開設限時快閃店，直覺衝擊式的門面讓人經過都很難不注意，延續標誌性的藍白色系，營造出清涼輕快的氛圍，從店員的日式服裝到祭典感十足的燈籠牆和復古創作海報，充滿濃厚的日式風情。

去年受歡迎的可爾必思特調乳酸菌飲品，今年在原有的酸甜奶泡口感基礎上，增加了白桃果丁和芒果果丁，提升了口感層次。此外全新商品「可爾必思」乳酸菌冰沙報到，清涼的冰沙搭配酸甜口感，喝一口暑意全消，另一款新品「QQ麻糬鬆餅佐可爾必思淋醬」，以冰棒外型和Q彈口感的麻糬鬆餅，再配上特調的淋醬也一定要試，單品售價45元至55元。

▲萬波聯名OSAMU GOODS推周邊，每個都可愛到不行。

手搖飲品牌萬波與日本知名插畫品牌OSAMU GOODS合作，推出聯名周邊商品系列，每一個都可愛到不行啊！活動期間連買飲料都有OSAMU GOODS的插畫佐茶，根本就意圖讓人買爆，懷舊可愛風潮這一波一定要衝！

這次聯名系列包括夏日防水袋、文具組和傘繩飲料提帶三款產品，均以OSAMU GOODS的經典插畫元素為特色，將實用性與美觀性結合。夏日防水袋採用高質感的防水材料，搭配標誌性的小狗插畫；傘繩飲料提帶則選用耐用的尼龍織帶設計，適合各種飲料杯型；文具組內含公文袋、筆記本和標籤貼，不僅功能多樣還充滿童趣。

周邊商品將從8／1開始在萬波全台門市限量發售，購買任一飲品即可加購一款，此外還有特別活動，8／3至8／4期間，在台中中清店和豐原店購買指定飲品，並分享聯名窗貼照片至Instagram，標註萬波島嶼紅茶和OSAMU GOODS，即可獲得OSAMU GOODS扇子一支，限量100支，送完為止。