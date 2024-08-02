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軒尼詩X.O打造沉浸式品飲　分子調酒、特製料理品嚐不同風情

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▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

▲軒尼詩X.O與金普頓大安酒店合作打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

軒尼詩X.O近期與金普頓大安酒店合作推出《軒尼詩X.O奧德賽書店》品飲會，以軒尼詩X.O酒款為主題，打造別緻的品酒體驗空間，在充滿歐洲氛圍的氣氛下開啟眼界與舌尖之旅，透過細心安排的沈浸式步驟，探索軒尼詩X.O的豐富層次和多樣風味。

軒尼詩X.O由超過100種生命之水調製而成，經過年輕的酒桶陳釀，展現層疊豐富的香料、木香、可可、成熟果實和陳年皮革的風味。由一開始剛入口的甜潤，慢慢轉換出辛香料和巧克力風味交織，帶來多層次的感官享受，品酒會中將以4種不同的飲用方式來凸顯不同風情。

▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

《軒尼詩X.O奧德賽書店》品酒體驗將從形象片《Life Is The Greatest Odyssey》的氛圍開始，進入聞香區體驗四種主要香調，並品嚐軒尼詩X.O Over Ice。最後在書店品飲區享受精緻小點與不同品飲方式的搭配。

▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

體驗包括四種品飲方式，純飲、冰鎮、加大冰塊和加許多小冰塊，其中特製「橡木之邃 Wood Crunches分子調酒」將在加大冰塊的飲用方式登場，其外形像是一款1.8公分大小的珍珠，內含楓肉桂、丁香木質調性的軒尼詩X.O調酒，置於舌上咬碎，口腔中充滿溫暖馨香，體驗相當特別。

▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

其他品飲模式也分別搭配The Tavernist主廚精緻小點，法式干貝佐塔塔醬、辣味牛肉塔和豬肉塔，以及結合厄瓜多花果香氣、以及巴布亞新幾內亞淡雅的木質柑橘韻味的巧克力，每一樣都能突顯軒尼詩X.O的多層次風味。

▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

▲軒尼詩X.O打造沈浸式品飲體驗。（圖／業者提供）

業者表示，體驗會於8月中旬在金普頓大安酒店限時開放，每場僅限30位報名。從即日起至8月18日，軒尼詩推出試飲活動。此外軒尼詩X.O還與三間人氣酒吧合作，推出期間限定餐酒套餐。即起消費者在全台指定菸酒專賣店和葡萄專門店選購軒尼詩X.O，即可獲得限量版露營椅，軒尼詩X.O 干邑白蘭地售價6,470元。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會，內有007詹姆士龐德最愛香檳Bollinger。（圖／誠品提供）

誠品酒窖即起至8／4限定4天，在松山文創園區舉辦「法國香檳博覽會」，號稱是台灣歷來最大規模的香檳主題活動。博覽會中匯集46個法國香檳品牌，展出超過450款、共8000多瓶精選佳釀，無論你是有興趣入門，或早已是愛好者，都能一次飽覽香檳界的多種風采。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲「傳奇香檳王」Dom Perignon。

展場彷彿像是微型版的法國香檳區，從百年傳承的經典品牌到創新獨立小農，都能在此一遇，並有專業人員針對個人喜好提供選酒跟解說，不論你是初學者還是行家，都能找到適合自己的一杯。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲【Henriot NV CUVE 38 限量第1版─第6版珍貴套組】，吸引藏家矚目。

展場規劃了「百年菁英」、「創新突破」、「世紀傳奇」、「經典永恆」、「穿越時空」、「典藏霎那」共6大展區，蒐羅法國皇室最愛的Andre Clouet、傳承百年香檳家族Henriot、「香檳界勞斯萊斯」Krug、以頂級酒款「白中白香檳伯爵」聞名全球的Taittinger、LVMH集團時尚寵兒Veuve Clicquot，還有經常出現在007系列電影、詹姆士龐德最愛香檳Bollinger、不甜香檳原創始祖Pommery、來自「酒神噴泉」的獨立精緻小農香檳Domaine Collet Champagne等。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲被稱為香檳界勞斯萊斯的Krug。

主辦單位另安排專業侍酒師，每天推薦6至8款特色香檳，全時段可立飲體驗。博覽會期間另舉辦多場主題講座，包括誠品生活餐旅事業總經理吳明都、專業酒評家王鵬等專家分享香檳的釀造工藝與品飲技巧，深入探討各品牌的風味特色。講座採售票入場。香檳博覽會採售票入場制，單人票600元，雙人票1,000元，票價包含品飲用的氣泡玻璃杯，現場消費可抵扣門票費用。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

軒尼詩, 品酒, 奧德賽, 書店, 品飲

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