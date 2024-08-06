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如何分辨「情感價值」？在艱難時刻願意拾起你脆弱的人最值得珍藏

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文／女子學

人與人之間的關係向來複雜，尤其是情感面。

由理性與感性組合而成的我們，時而能覺得自己冷靜到不行，有時也能因為一句話，就讓我們淚流滿面。特別是與熟人發生衝突時，思緒更是常常陷入僵局，導致難以分辨彼此間「情感」的正確性。這部份說來複雜，但其實當你學會判斷後，也不會覺得那麼難了。

▲人與人之間的關係向來複雜，尤其是情感面。（圖／不夠善良的我們粉絲專頁，下同）

真正希望你好的人，也會希望你過得比他好

人本身就有七情六慾，這是再正常不過的事情了！而「羨慕」與「嫉妒」更是人之常情。不過，當有些人的羨慕轉成嫉妒時，他可能不會讓你輕易的發現，說是小人也好，他們的心態會轉變成「我要你好，但你不能比我好」，於是會開始利用話術，假借關心之名，來試圖說服你改變決定，這類型的人就是典型的「偽善」。

那到底該如何防範這類型的人呢？除了平時多「察言觀色」外，最重要的是在發生衝突時，要抽離「情感關係」來看待這個人。假設他是你的親人，你必須把他當成陌生人，再來揣測他的言語是否真誠？在心中思考，若是一般人也會這麼說嗎？當你真正識破後，也不用馬上翻臉。請繼續保持關係，只是心中要特別註記這是「小人」。

有些人對你的好，即使帶有目的，也不用距他們於千里之外

社會生存以「利益」為優先，好像就是長大後看透認清的事實。曾經的朋友在利益面前，反而會對你更加情緒勒索，他們對你的好，總是讓人感覺帶有目的，但想起過往的曾經，你又會納悶：「他真的是這樣的人嗎？」

編輯馬上就能告訴你：「是」！在利益面前，有些感情是真的不堪一擊，也許過往的情面都會在這時變成他們向你索討的武器。不過，當你有意識到這狀況後，真的是能閃就閃，還必須巧妙地閃過這一切，不把關係搞僵，以後見面一樣是朋友。聽起來好像不容易，不過，當你能分辨出來後，會突然覺得人際關係也不過如此，雖然不簡單，但也沒那麼難。

真正關心你的人，是會在你脆弱的時候出現

在「情感價值」中，最高也最珍貴的，無非就是在你脆弱時，才會出現陪伴你縫補傷口的人。即使平常彼此皆專注在自己的生活裡，不見得會天天聯繫。但只要當他感受到你近況不好時，他就會默默陪在身旁，並適時的主動關心你。這樣的情感是能走的最長久，並最值得珍藏。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 感情, 情感價值, 自我成長, 覺察, 心靈勵志

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