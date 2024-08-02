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夏季燥熱情緒爆棚！輕鬆拿捏鬆弛感的5個Tips　提升社交好感度

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

鬆弛感是什麼呢？對於快步調日常生活人或事，保持從容淡然的態度，擺脫緊張不適的樣子，以下五個方法教你從穿搭、香氛、心境來放鬆自我，養成夏日鬆弛感讓生活過得更自在。

My Mag Essentials,HETKINEN,香氛,保養。（圖／品牌提供）

Tips 1：清爽鬆弛穿搭，視覺顯瘦降溫解暑

想要營造鬆弛感氛圍，首先從選擇夏季穿搭風格開始，豔陽的季節最常採用淡雅顏色與印花風格，以低彩度色調做搭配，像是亞麻白色系作基底，用簡單的黑灰白、裸色、海藍色系當配角營造細膩感，也可以採「疊穿」當穿搭，像是白襯衫上身，搭配剪裁寬鬆西褲，重視在布料與材質配置，強調舒適與慵懶的質地，不只能顯瘦，視覺上也較清爽舒適，散發魅力感。

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Tips 2：漫步在苔癬木質調的幽靜裡，品味森林香氛美好

生活裡的快節奏，總是讓人無法脫離緊張情緒，適時的放鬆喘口氣。這時可以透過香氛慢慢提升鬆弛感，在容易出汗的炎炎夏日，不適合濃郁的辛香調，需要自帶沁涼感味道，更適合選用清爽「植物系」香水。像是擁有苔癬、松木、綠葉等氣息的調性，蘊含大自然獨特氣息，給整體氛圍感變得放鬆，如同走入遼闊森林的清晨，將思想抽離緩解疲勞與壓力，迎接嶄新的一天，可在袖口、頸部輕噴純粹綠野香氣，從裡到外讓香氣環繞，享受屬於自我夏日的寧靜，減少不必要的擔憂，療癒放鬆散發正能量！

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Tips 3：頭皮SPA舒展療癒清香，打造柔順秀髮

外表的鬆弛感除了服裝以外，不可缺少髮質的呵護，頭皮的洗髮儀式不只要擁有清潔，同時要令人放鬆，特別是每周都需要固定深層修護，才能讓秀髮維持柔順，建議可以挑選天然系的髮品，增添洗沐療癒氛圍。

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Tips 4：拋開穿針心理，沉浸於喜愛書香世界中

炎熱的夏季不只外在環境悶熱，在吸收過多資訊下，腦中也傳遞著雜亂思緒，思想負擔越多，事情就更容易出錯，心理學家們做過一個實驗，給人們一根縫衣針，越想將針穿線時，越容易手抖而失敗，稱為「穿針心理」，試著回歸過往的方式，放下手邊的電子產品，選擇閱讀紙本好書更能豐富自我內涵，改善不安用更加放鬆姿態面對壓力，在閱讀書籍能拋開「穿針心理」，轉換想法以平常心提升鬆弛感，減少過度用力反而搞砸事情的問題。

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Tips 5：用「鎂」提升充足睡眠，保持內在深呼吸

現代人的多數困擾之一就是睡眠，想要避免入睡困難，除了養成規律睡覺習慣外，睡前的放鬆與解壓是不可少的!可以透過內在深呼吸，搭配瑜珈、冥想進行放鬆，可以搭配具有鎂配方的單品，加強身心靈的調適。

【推薦單品】

＃My Mag Essentials 舒心好眠鎂乳霜，100ml、售價1280元

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這款來自澳洲的乳霜，添加人體重要的元素「氯化鎂」與天然SPA奢華植物精油，在塗抹於肌膚的過程中，可以放鬆身心，同時舒緩肌膚乾燥，加上清新茉莉花香氣，更能讓人從味道輔助心靈壓力的釋放，特別適合睡前的時候使用，做為每天入睡前的儀式。

＃HETKINEN 森林狂潮天然淡香精，30ml、售價1900元

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北歐芬蘭總是讓人聯想到大片的森林與清新的空氣，HETKINEN汲取當地自然氛圍，森林狂潮天然淡香精散發清新木質調氣息，不會過於濃重的味道，男女都可以輕鬆使用，含有松木、西伯利亞冷杉與黑雲杉，讓人彷彿置身幽靜的山林，享受專屬於自我的寧靜時刻。

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My Mag Essentials, HETKINEN, 香氛, 保養

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