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I人最適的紓壓3選擇！「這項」孫藝珍、周子瑜都在做

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▲香氛可藉由薰香、按摩、泡澡等途徑，讓I人獨自排解壓力的最簡單方式 。（圖／翻攝自IG@NAMUA、記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

MBTI（Myers – Briggs Type Indicator）是一種近年來在全球廣受歡迎的性格測試，也被稱為「邁爾斯-布里格斯性格分類法」。其中「I型人格」的朋友們，你們是否也經常專注於自己的內心世界，並從獨處中恢復精力呢？這種內向的性格與「E型人格」的外向性格有著天壤之別，而這兩種人格的「充電方式」。I人更關注自己的內心、喜歡獨處恢復精力。現代人每天都有各種不同的壓力，盤點3種最適合I人的舒壓選擇。

香氛：
香氛是一種神奇的存在，看似無形無質，但卻能影響人的行為、記憶、學習，甚至情緒。在市面上有許多芳香紓壓課程可供選擇，或者你也可以自行挑選精油、香氛品牌，甚至參加DIY調香教室，打造專屬於自己的香氛。藉由薰香、按摩、泡澡等途徑，都能讓你在回家後享受到一段放鬆的Me Time。

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▲AI機器人透過視覺演算法與辨識技術，能精準識別不同人體輪廓，生成最舒適有效的紓壓。（資料照片／記者謝盛帆攝）

AI按摩：
面對各種不同的壓力，肩頸痠痛更是現代人的通病，因此「按摩」成為許多人放鬆的首選。喜歡靠自己獨處恢復精力的I人，覺得坐按摩椅千篇一律，但找師父按摩又怕他一直找你聊天嗎？現在有最先進的按摩科技已經導入台灣美容產業！夠過AI掃瞄精準判斷肌肉紋理、骨骼，仿生機械臂讓你在放鬆的同時也能享受獨處的時光。

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▲嬋柔運動以溫和、簡單的動作來放鬆全身，「MOVE＋」個人教室能滿足I人想獨處的放鬆環境 。（圖／記者王威智攝）

嬋柔：
孫藝珍、周子瑜、Lady Gaga都在練的「嬋柔」，近年來在娛樂圈中非常流行，台灣模特兒、藝人也跟風。這種運動以溫和、簡單的動作來放鬆全身，對於想要培養運動習慣的上班族來說，是一個非常好的選擇。而對於I型人格的朋友來說，嬋柔更是一種理想的運動方式，因為它不像傳統的健身房團體課程，而是一種私人、隱密的紓壓運動方式。

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關鍵字：

I型人格, 舒壓選擇, 香氛, AI按摩, 嬋柔運動

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