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試開箱／上市就轟動洗版！超帥霧黑28色精品唇膏　緞光奶霜質地好奢華

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

品牌經營不容易，不僅要維持良好的品質，更是要在各種細節上保持完美，最近就有不少厲害的品牌，為慶祝全新的周年里程碑，推出極為時髦又厲害的美妝單品，比起使用，更值得收藏紀念。

＃NARS 奢慾緞光唇膏，售價1450元

唇膏。（圖／品牌提供）

一向給人帥氣風格的NARS慶祝30周年，重磅推出全新奢慾緞光唇膏系列，一次多達28個色選，再度將品牌創辦人兼創意總監FRANÇOIS NARS的專業色感，帶到極致顛峰；致敬1994年在紐約Barneys New York首次亮相時的12支唇膏，30周年再度以此品項，大規模的調製出28個絕美色選，宣告黑色性感全面回歸，大膽詮釋性感自信。

唇膏。（圖／品牌提供）

奢慾緞光唇膏為NARS首個精品唇膏之作，從包裝就可以看出端倪，霧黑的金屬外殼搭配經典LOGO浮雕，展現出率性手感，立體緞光妝效擁有輕奶霜潤唇質地，一抹可以打造出超飽和的色彩，清晰綻放美麗瞬間，奢潤玫瑰果籽油與玻尿酸，養護與氣色同步，完全不挑膚色一上市就轟動。

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤（15周年永恆珍藏版），售價2500元

彩妝。（圖／記者李薇攝）

自2009年誕生的ADDICTION以日系的專業彩妝品牌為核心，帶來前衛又時尚的日系妝容，其中，多達99色的單色眼影「魅癮眼采」系列，更是其標誌性的代表之作，細膩的粉質與不同於歐美的溫柔發色度，展現出專屬亞洲女性的俐落之美。

唇膏。（圖／品牌提供）

7月迎來ADDICTION 15周年，從99色魅癮眼采精選7種人氣復刻色，結合首次曝光的8種限量色，發表全新限定的癮炫訂製眼采盤，再度展現創意總監KANAKO對於色彩的敏銳度，同時將蘊藏品牌歷史與象徵嶄新進行式的概念，濃縮在眼影彩盤之中。

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關鍵字：

NARS, ADDICTION, 彩妝, 試開箱

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