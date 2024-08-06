fb ig video ETtoday search mobile

老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡也有用

>

▲▼ 營養師教「排便更順暢6招」防便秘 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享調整飲食、生活習慣，有助於改善排便狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現代人受到生活型態、飲食習慣改變，加上壓力等因素影響，越來越多人都有排便不順的困擾，甚至有便秘問題。營養師陳心驊（菲菲）就分享能幫助排便更順暢的6招小秘訣，做對飲食和生活習慣，就能有效改善排便狀況，遠離「大」不出來的煩惱。

▲▼ 營養師教「排便更順暢6招」防便秘 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多補充膳食纖維

膳食纖維不僅能促進腸胃蠕動，也是益生菌的糧食，平時可以多吃富含膳食纖維的食物，例如：全穀雜糧、蔬菜、水果等等，一天建議攝取至少25g。

＃多喝水

每天都要喝足體重（kg）x 35ml的水分，攝取足夠纖維的同時，也要有足夠水分，增加糞便濕潤，才會順暢好排出。

▲▼ 營養師教「排便更順暢6招」防便秘 。（圖／示意圖／達志影像）

＃補充益生菌

益生菌的補充可以透過營養補充劑、優格、優酪乳等，增加腸道好菌，改善腸道環境，有句話說「腸道是人體的第二顆腦」，腸道要顧好，才會沒煩惱。

＃適量好油

常吃水煮餐的人要注意，適量攝取油脂可以潤滑糞便，幫助糞便好排出。

＃適度運動

沒時間外出運動的人，也可以在家做平板式或是仰臥起坐，腹部用力時會促進腸胃的蠕動，幫助排便。

▲▼ 營養師教「排便更順暢6招」防便秘 。（圖／示意圖／達志影像）

＃適量黑咖啡

咖啡中的化合物有助於促進腸道收縮排便，建議每日咖啡因攝取應為300毫克以下，大概是兩杯中杯黑咖啡。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

關鍵字：

便秘, 排便, 排便不順, 不順暢, 便秘, 改善, 預防, 秘訣, 方法, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情

哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情

宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好

宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好

星巴克麟洋摘金買一送一來了！　8／6限時一天免抽就有 為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動 痘痘肌要少吃！皮膚科醫師揭5種「易長痘食物」　加重出油和發炎 LV復刻版精品包超值得收藏！肩背側背都行　附迷你手袋更可愛 孫芸芸賞海面日出S形曲線更吸睛　自拍曝光澳洲豪宅絕美空間 老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡也有用 首爾必逛4間百貨！汝矣島現代百貨、明洞新世界爆買精品與當紅潮牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面