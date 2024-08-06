老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡也有用

▲營養師分享調整飲食、生活習慣，有助於改善排便狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人受到生活型態、飲食習慣改變，加上壓力等因素影響，越來越多人都有排便不順的困擾，甚至有便秘問題。營養師陳心驊（菲菲）就分享能幫助排便更順暢的6招小秘訣，做對飲食和生活習慣，就能有效改善排便狀況，遠離「大」不出來的煩惱。

＃多補充膳食纖維



膳食纖維不僅能促進腸胃蠕動，也是益生菌的糧食，平時可以多吃富含膳食纖維的食物，例如：全穀雜糧、蔬菜、水果等等，一天建議攝取至少25g。

＃多喝水



每天都要喝足體重（kg）x 35ml的水分，攝取足夠纖維的同時，也要有足夠水分，增加糞便濕潤，才會順暢好排出。

＃補充益生菌



益生菌的補充可以透過營養補充劑、優格、優酪乳等，增加腸道好菌，改善腸道環境，有句話說「腸道是人體的第二顆腦」，腸道要顧好，才會沒煩惱。

＃適量好油



常吃水煮餐的人要注意，適量攝取油脂可以潤滑糞便，幫助糞便好排出。

＃適度運動

沒時間外出運動的人，也可以在家做平板式或是仰臥起坐，腹部用力時會促進腸胃的蠕動，幫助排便。





＃適量黑咖啡



咖啡中的化合物有助於促進腸道收縮排便，建議每日咖啡因攝取應為300毫克以下，大概是兩杯中杯黑咖啡。