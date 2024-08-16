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保濕精華10款推薦！皮膚科醫師揭露夏天正確補水關鍵

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

保濕一直是許多人保養最在意的功能，尤其是精華液更肩負起集中補水的大任，一起看看網路口碑最佳的保濕精華，連方便隨身攜帶使用的保濕棒也有，讓大家肌膚隨時滿水位！

夏天的保濕也很重要

保濕是非常普及的保養常識，不過很多人在夏天會比較鬆懈，皮膚專科曾涵琪醫師就提醒夏日保濕「效率劇降」關鍵：「保濕補水觀念普及，然而許多民眾忽略，多數保濕成分，僅能停留皮表，未能深入肌底，保濕工作僅完成50%！加上夏日高溫，經皮水分散失量提升，肌膚缺水更加嚴重！想做好保濕，除了保濕需直達肌底，讓效果快速加倍，還須同時讓肌膚回歸原生的保濕能力，才能根本解決反覆缺水，避免因缺水，進一步引發暗沉、鬆弛、細紋！另外，夏天除了做好保濕之外，防曬工作更是不可或缺！避免肌膚因長時間日照，引發肌膚問題。」

以下就來看看今年值得注目的保濕精華

BIODERMA貝膚黛瑪B3藍繃帶保濕精華

BIODERMA歷時多年研發，在2024年推出「藍繃帶精華」B3藍繃帶保濕精華，主打以超導水繃帶專利AQUAGENIUM™，快速開通肌膚水通道，更研發全新水光繃帶修復科技HYALU+ TECHNOLOGY，結合大、小分子玻尿酸，激活自主水循環，搭配海洋多醣，保護水潤，減緩水分流失，將滿滿水分緊鎖肌底，由內散發水光彈潤感。

另外還加入高純度B3（菸鹼醯胺）與維他命E快速修護穩膚，舒緩乾燥不適，搭配抗老肌肽與腺苷，自肌底層層澎潤，宛如水光繃帶般層層保濕修護。更強調無酒精、無防腐劑、無矽靈、無色素，讓膚質容易敏感的人也能安心使用。

BAKEL玻尿酸彈潤保濕精華

BAKEL玻尿酸彈潤保濕精華是針對「水分流失」所引起的肌膚老化機制提出的精準保養解答。

僅含有水與玻尿酸兩種成分的極簡配方，採真空管包裝，因此無須添加任何抑菌成分。利用純淨來源的生物技術低分子量形式玻尿酸，達到為肌膚立即深層補水、恢復澎潤、預防皺紋，並重新定義臉部輪廓的保養目標。吸收快速的輕透質地適合所有膚質，眼周、雙唇、頸部等細緻肌膚也能安心使用，更是年輕肌膚及早對抗老化現象的純淨首選。

Drunk Elephant醉象水飽飽維他命B5 保濕精華

高效保濕精華液含有維他命原B5和鳳梨神經醯胺，以理想的pH 5.7調製，讓肌膚補水就像喝水一樣簡單，高效並適合所有肌膚使用。

質地清爽，只需數十秒便完全滲入皮膚，為肌膚全天注入充足的水分，看起來水潤健康。

童顏有機沒藥水潤保濕精華

使用第四代法國專利三重水循環科技AQUAXYL™，主打一次擁有鎖水、造水、修護三大天然保濕機制，像是以活化植物酵母修護晶萃在外層補水、中層以優化天然保濕因子與玻尿酸強化肌膚水庫，最後則是強化水通道蛋白（Aquaporin），極大化水循環，從內部澎潤起來。

此外還加上沒藥、甘油等等強化保濕力。香味上也調和薰衣草、沒藥、鼠尾草、廣藿香四大複方精油，打造身心療癒與調理肌膚的精華。

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華

寵愛之名的Water Pay水能亮保濕系列特別添加對肌表有益的二裂酵母成分，以專櫃級配方打造「給肌膚喝的養樂多」，幫助肌表健康平衡。搭配玻尿酸鈉和鎖水磁石，實現抓水、補水、鎖水的全效保濕，讓肌膚在任何環境中都能保持水潤，從容應對乾燥冷氣、悶熱口罩和空氣污染的侵擾。

其中的精華液更擁有水感質地，清爽好吸收，幫助修護因環境受損的屏障，回穩膚況，再現水亮光感。

倩碧水磁場微分子保濕精華

創新的極輕爽凝露配方中運用雙重作用的液體圓球科技（Liquid-Sphere™Technology）及超保濕蓄水科技（Moisture Holding Super-Matrix），讓每一滴精華都可以層層深滲透到肌底養成保濕蓄水池。

清爽質地瞬間吸收，給予保水度爆棚的效果，不含油、無致敏成分，給予肌膚最輕盈保水的呵護。

蘭芝水酷修護保濕精華

採用獨家研發的1/2000微分子類奈米精純萃取玻尿酸「藍色玻尿酸」，可層層滲透、深入肌底，強化肌膚的保濕力。

而萃取自海洋藻類的藍色玻尿酸，本身更擁有強大的自我修護力，可幫助修護肌膚屏障，減少泛紅、脫皮乾屑等困擾，溫和修護容易敏感的肌膚。

肌研極潤金緻高效保濕精華液

專為台灣推出的保濕精華液，當中加入肌研史上最高，來自日本樂敦製藥獨家八重玻尿酸配方，包括首度使用的「修復型玻尿酸」，與日本樂敦製藥獨家「乳酸菌發酵玻尿酸」共同打造強健肌膚屏障，活化肌膚自體保濕力。

另外還有能長效保濕的3D玻尿酸、吸附型玻尿酸，以及能瞬間浸透肌底補水的玻尿酸、超級玻尿酸、水解玻尿酸、微米穿透玻尿酸，幫助肌膚全方位保濕補水，實現光澤水潤健康肌。

Kiehl’s契爾氏冰河精華底妝保濕棒

Kiehl’s契爾氏冰河精華底妝保濕棒又稱「Kiehl’s契爾氏小冰棒」，含有Kiehl’s契爾氏冰河保濕系列明星的三大成分：冰河醣蛋白、角鯊烷、神經醯胺。沿襲著冰河醣蛋白系列核心精神，強效肌膚補水與鎖水，更添加兼具抗老和保濕作用的海藻糖。

不僅可隨時擦在臉上覺得乾燥的部位，帶妝時也可以直接在脫妝、浮粉處輕輕一嚕，搭配手邊的底妝產品快速補妝，能保有底妝的保濕度，讓底妝更服貼、精緻。

CNP蜂膠能量彈潤保濕棒

將CNP最著名的整罐蜂膠安瓶濃縮成保濕棒，就像是隨身攜帶的保養安瓶，隨時隨地補充保濕彈力。還添加高達55%保濕水精華及亮白機能性主成分（維他命C誘導體及雪松醇），有效提升肌膚保濕度、潤澤度、提亮均勻膚色及修護肌膚保濕屏障。

像是塗抹水凝霜般的滑嫩質地，不只能用於臉部肌膚保養，連唇部、頸部、手肘等容易乾燥暗沉的身體部位都可以使用。另外在妝前使用可以讓底妝更貼合外，上妝後如果出現脫妝、卡粉的現象，可以塗抹該部位後再補妝，妝感更光澤透亮。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 保濕產品怎麼選？4招維持水潤肌膚，認識補水跟鎖水

● TOP20「保濕面膜推薦」有效維持肌膚保水度、平滑透亮一整天

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 保濕精華, 保養, 保濕

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