林曉同珠寶搶搭奧運熱潮　玉熊揮拍鑽石網球萌翻

▲林曉同「陪伴玉熊」系列新作網球熊吊墜，120,700元起。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運熱烈進行中，台灣珠寶設計師林曉同也趕上運動風潮，為招牌「陪伴玉熊」系列添新成員，創作手持K金網球拍的玉熊墜，以3D立體玉雕工藝打造的玉熊，展現揮拍瞬間的動感姿態，模樣超萌，而網球就是一顆閃亮美鑽，不僅增添華麗感也成功聚焦。





▲林曉同「陪伴玉熊」系列棒球熊款式，156,500元起。

林曉同珠寶巧妙捕捉運動員的靈活姿態，運用在「陪伴玉熊」系列中讓旗下成員顯得身手不凡，除了揮網球拍模樣的玉熊，還有揮棒出擊打棒球的設計，以及戴著項鍊的玉熊踩在鑲鑽滑板上的帥氣模樣，每一款鍊墜都充滿童趣。

▲林曉同「陪伴玉熊」系列乘著鑽石滑板的玉熊吊墜。

華人珠寶品牌Qeelin標誌性的貓熊珠寶Bobo系列，也有運動版本的俏皮款，設計主題鎖定在冬季滑雪運動，只見鑲嵌寶石的貓熊身著精雕細琢的滑雪服，身手矯捷站上珍珠母貝製的滑雪板，共有有小尺寸與大型款鍊墜，另有使用雙板滑雪造型的Bo Bo鍊墜款式。





▲Qeelin Snowboard Bo Bo鍊墜，119,500元。（圖／Qeelin提供）