安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

本周間展開今年第三次的水逆，對12星座來說是不安的異動時刻，由於水星落入了牡羊座第五宮位，感情與想法首當其衝受影響，這周開始不論是否單身，人際、感情上的觀點與想法都默默在改變，與情人習以為常的互動模式也會面臨挑戰，而單身者則是重新修正目標，過去的佈局可能砍掉重鍊，將面臨許多不得不的選擇。

金牛 4.21～5.20

俗話說家和萬事興，金牛座在這波水逆之下，與家人的互動或與家有關的事物就是你最大的考題，一言不和就可能萬事碰壁，建議趁著假期重新修復與家人、另一半的感情與默契。此外「田宅」也會是你的開運密碼，想要提升人際或是避開麻煩，可以花點時間重新整理居所環境甚至遷居，就有機會轉換氣場扭轉卡關運勢。

雙子 5.21～6.20

才說到雙子有「貴星」加持，但這周金星移出而水逆上陣，開啟了運勢中的千變萬化，好在雙子本身擁有風一般的靈動特質，整體運勢不退反進，各種小災小禍反能鍛鍊出雙子機靈的智慧商數，還能藉著巧妙的人際手腕，向貴人靠攏。感情運勢順遂，情人相處融洽甜蜜，單身者會有不少精彩的心動情節，桃花連連。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座金錢二宮迎來了水星逆行，自這周開始不只是要守護好金錢，也最好重新調整自己花錢用錢的方式，水逆期間錢財將對你帶來最大的考驗，特別要注意各種消費誘惑陷阱。感情表現平平，與情人之間缺乏默契不打緊，重要的是建立生活的共識及溝通模式，只要心無芥蒂就能讓感情路愈走愈穩。

獅子 7.22～8.22

水逆走進獅子最核心的宮位，也帶來不小的連鎖影響，不過好消息是太陽持續守護本命宮位，再多考驗直撲而來，也能得到化解，獅子座可以善用自己過往建立的人脈關係，適時尋求貴人協助，往往能因禍得福，一點一滴與人建立十分強大的連結。感情有點小卡關，與心上人、情人之間的價值觀難免不在同一條線上，但能不能彼此包容欣賞，就要看兩人的智慧了！

處女 8.23～9.22

儘管水逆帶來的風雨不小，不過處女座這周有金星護體，本命宮位老神在在，能憑藉著處女座一絲不苟的特質阻擋可能出現的麻煩，不過人際、感情上還需要加把勁兒，你的高冷很可能趕跑了那些對你有感覺的對象，開心的時候也別遮掩你的笑容，上揚的嘴角弧線將有很大的機緣引領出新的緣分。

天秤 9.23～10.22



或許是金星能量，但也可能是天秤堅強的星盤組合，這次水逆之下的天秤運勢一反常態，能以悠長緩慢的節奏排開眼前的阻撓，佈局出運勢上的優勢地位，這周單身天秤座感情迎來桃花，微酸甜微尷尬的相處能默默拉近距離；至於有對象的天秤座感情穩定，現實面的問題橫亙其中，也許該找一個時機攤牌，彼此好好溝通！

天蠍 10.23～11.22

試著保留能量，把關注焦點從工作上移到生活中吧！隨著水逆與太陽先後步入事業宮的腳步，近期天蠍座挾帶著眾人期望與自我要求之下，工作走入關鍵期，需要更強而有力的心靈支撐，因此生活的平衡、家人的陪伴、感情的滋潤都會成為翻轉逆勢的無名英雄，營造生活情趣與浪漫的感情，不但能提升人際、感情運，還能順勢翻轉考驗喔！

射手 11.23～12.21

金星離開而水星轉逆之下，射手原本的星座優勢遠離，這周外援大大減少，感情或是人際的衝突最好採取直球對決，彼此理性溝通將勝過找中間人轉答。不想讓誤會愈來愈深，除了冷靜對談外，試著自己先退幾步，會是更有幫助的方式。至於感情上除了溝通，保有一點「距離」有時更能帶來美感，有對象的不必每天黏踢踢，關係反能止跌回升。

摩羯 12.22～1.19

大多數時候摩羯都能以不變應萬變低空飛過外在星盤的低靡氣場，這周愛情運勢表面上看起來變化不大，但是內心起伏不小，人際的耳語會成為感情的隱形緊箍咒，單身者格外重視對象的物質條件，似乎忽略了自己真實的情感，而有情人者，各種生活上的小瑣事，都可能成為你重新評估兩人關係的潛在因素，心理素質脆弱之下，感情也可能風雨飄搖。

水瓶 1.20～2.18

水瓶冷靜理性且重視邏輯的思考力，會是這場水逆大戰中的王牌，這周儘管大環境中暗藏了許多不穩定的因子，但憑藉著穩定的氣場，能接連解鎖卡關難題，感情上關關難過關關過，彼此存在的矛盾問題，只要同心，在金星相助之下就能過關斬將，最怕的是悲觀而自我懷疑的態度，想要擺脫單身的水瓶，就放下那些陰影，為自己爭取幸福吧！

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周多了金星6宮的靈動優勢，加上太陽的陽性能量，其實已削弱了原本的負影響，只不過雙魚承接了周圍低靡的環境氛圍，容易在感情上鑽牛角尖，過多的猜疑是兩人感情的最大毒藥，比起令人不舒適的探問，直接的關心表達更能化解誤會，拉近距離。至於單身者桃花缺缺，就算有萌芽機會，也可能被消極湮滅，別為自己為感情預設太多立場。

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