fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

本周間展開今年第三次的水逆，對12星座來說是不安的異動時刻，由於水星落入了牡羊座第五宮位，感情與想法首當其衝受影響，這周開始不論是否單身，人際、感情上的觀點與想法都默默在改變，與情人習以為常的互動模式也會面臨挑戰，而單身者則是重新修正目標，過去的佈局可能砍掉重鍊，將面臨許多不得不的選擇。

金牛 4.21～5.20

俗話說家和萬事興，金牛座在這波水逆之下，與家人的互動或與家有關的事物就是你最大的考題，一言不和就可能萬事碰壁，建議趁著假期重新修復與家人、另一半的感情與默契。此外「田宅」也會是你的開運密碼，想要提升人際或是避開麻煩，可以花點時間重新整理居所環境甚至遷居，就有機會轉換氣場扭轉卡關運勢。

雙子 5.21～6.20

才說到雙子有「貴星」加持，但這周金星移出而水逆上陣，開啟了運勢中的千變萬化，好在雙子本身擁有風一般的靈動特質，整體運勢不退反進，各種小災小禍反能鍛鍊出雙子機靈的智慧商數，還能藉著巧妙的人際手腕，向貴人靠攏。感情運勢順遂，情人相處融洽甜蜜，單身者會有不少精彩的心動情節，桃花連連。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座金錢二宮迎來了水星逆行，自這周開始不只是要守護好金錢，也最好重新調整自己花錢用錢的方式，水逆期間錢財將對你帶來最大的考驗，特別要注意各種消費誘惑陷阱。感情表現平平，與情人之間缺乏默契不打緊，重要的是建立生活的共識及溝通模式，只要心無芥蒂就能讓感情路愈走愈穩。

獅子 7.22～8.22

水逆走進獅子最核心的宮位，也帶來不小的連鎖影響，不過好消息是太陽持續守護本命宮位，再多考驗直撲而來，也能得到化解，獅子座可以善用自己過往建立的人脈關係，適時尋求貴人協助，往往能因禍得福，一點一滴與人建立十分強大的連結。感情有點小卡關，與心上人、情人之間的價值觀難免不在同一條線上，但能不能彼此包容欣賞，就要看兩人的智慧了！

處女 8.23～9.22

儘管水逆帶來的風雨不小，不過處女座這周有金星護體，本命宮位老神在在，能憑藉著處女座一絲不苟的特質阻擋可能出現的麻煩，不過人際、感情上還需要加把勁兒，你的高冷很可能趕跑了那些對你有感覺的對象，開心的時候也別遮掩你的笑容，上揚的嘴角弧線將有很大的機緣引領出新的緣分。

天秤 9.23～10.22

或許是金星能量，但也可能是天秤堅強的星盤組合，這次水逆之下的天秤運勢一反常態，能以悠長緩慢的節奏排開眼前的阻撓，佈局出運勢上的優勢地位，這周單身天秤座感情迎來桃花，微酸甜微尷尬的相處能默默拉近距離；至於有對象的天秤座感情穩定，現實面的問題橫亙其中，也許該找一個時機攤牌，彼此好好溝通！

天蠍 10.23～11.22

試著保留能量，把關注焦點從工作上移到生活中吧！隨著水逆與太陽先後步入事業宮的腳步，近期天蠍座挾帶著眾人期望與自我要求之下，工作走入關鍵期，需要更強而有力的心靈支撐，因此生活的平衡、家人的陪伴、感情的滋潤都會成為翻轉逆勢的無名英雄，營造生活情趣與浪漫的感情，不但能提升人際、感情運，還能順勢翻轉考驗喔！

射手 11.23～12.21

金星離開而水星轉逆之下，射手原本的星座優勢遠離，這周外援大大減少，感情或是人際的衝突最好採取直球對決，彼此理性溝通將勝過找中間人轉答。不想讓誤會愈來愈深，除了冷靜對談外，試著自己先退幾步，會是更有幫助的方式。至於感情上除了溝通，保有一點「距離」有時更能帶來美感，有對象的不必每天黏踢踢，關係反能止跌回升。

摩羯 12.22～1.19

大多數時候摩羯都能以不變應萬變低空飛過外在星盤的低靡氣場，這周愛情運勢表面上看起來變化不大，但是內心起伏不小，人際的耳語會成為感情的隱形緊箍咒，單身者格外重視對象的物質條件，似乎忽略了自己真實的情感，而有情人者，各種生活上的小瑣事，都可能成為你重新評估兩人關係的潛在因素，心理素質脆弱之下，感情也可能風雨飄搖。

水瓶 1.20～2.18

水瓶冷靜理性且重視邏輯的思考力，會是這場水逆大戰中的王牌，這周儘管大環境中暗藏了許多不穩定的因子，但憑藉著穩定的氣場，能接連解鎖卡關難題，感情上關關難過關關過，彼此存在的矛盾問題，只要同心，在金星相助之下就能過關斬將，最怕的是悲觀而自我懷疑的態度，想要擺脫單身的水瓶，就放下那些陰影，為自己爭取幸福吧！

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周多了金星6宮的靈動優勢，加上太陽的陽性能量，其實已削弱了原本的負影響，只不過雙魚承接了周圍低靡的環境氛圍，容易在感情上鑽牛角尖，過多的猜疑是兩人感情的最大毒藥，比起令人不舒適的探問，直接的關心表達更能化解誤會，拉近距離。至於單身者桃花缺缺，就算有萌芽機會，也可能被消極湮滅，別為自己為感情預設太多立場。

延伸閱讀

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2024年8月星座運勢】雙魚座本月份引力超強，神鬼都容易向你靠近，願望容易實現喔！

● 2024第3波水逆來了！這5星座是重災戶，天蠍工作被刁難、獅子小心車關

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情

哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情

星巴克麟洋摘金買一送一來了！　8／6限時一天免抽就有

星巴克麟洋摘金買一送一來了！　8／6限時一天免抽就有

為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動 LV復刻版精品包超值得收藏！肩背側背都行　附迷你手袋更可愛 宋慧喬、阿嬌都這樣瘦！營養師推「8杯水減肥法」　喝對皮膚也變好 痘痘肌要少吃！皮膚科醫師揭5種「易長痘食物」　加重出油和發炎 個性最難相處的三大星座！處女座愛挑剔、老批評竟然只拿第二 Lisa螞蟻腰全都露又甜又辣　百萬LV、寶格麗行頭加身遊義大利 老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡也有用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面