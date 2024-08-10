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輕盈度假風格解析！編織手袋、短版洋裝穿出時髦鬆弛感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

炎熱的天氣穿不住過多的單品，此時不妨選擇能為視覺帶來輕盈感的單品，像是搶眼印花的漁夫帽、擁有特殊剪裁的洋裝及個性時髦的墨鏡，都能搭配出充滿悠閒輕盈感的度假風格，最後，別忘了換上一雙舒適好穿的平底鞋，讓整體風格更加完整！

漁夫帽

一頂能夠遮陽的漁夫帽肯定是夏日造型必備！今夏可以選擇具有盛夏印花設計的款式，展現愜意悠閒的度假風格。

▲MAISON KITSUNE x VILEBREQUIN 海浪印花漁夫帽（藍色），NT$4,500。

短版洋裝

炎熱的天氣肯定穿不下過多的衣物，此時選擇一件有特殊剪裁的洋裝會是不錯的選擇，帶有輕盈感的視覺效果與芭蕾舞風格的樣式，優雅個性兼具。

▲Tory Burch_針織洋裝（亮粉色），NT$58,900。

設計款墨鏡

極具話題的聯名墨鏡，前衛帥氣的鏡框輪廓，一戴上就能展現十足的個性風格，今年夏季，不妨將基本款鏡框卸下，換上一幅帥氣墨鏡，打造個人風格！

▲Mugler x Gentle Monster 墨鏡。

編織手袋

說道夏日必備包款，編織設計的手袋肯定榜上有名，手提的款式能讓人更顯俐落，足夠的包袋容量也能放置日常小物，今夏必入手！

▲Miu Miu 鉤針編織布料手提包，NT$51,000。

▲Louis Vuitton編織手提包。

芭蕾舞鞋

芭蕾舞鞋無疑是本季熱門單品之一！好穿又優雅的特質讓它在鞋櫃的位置永遠不嫌多，如果你已有了基本款的芭蕾舞鞋，本季可以嘗試入手尖頭款式，更能為造型增添率性感！

造型示範

簡潔俐落的洋裝搭配漁夫帽與編織包，最後搭上一雙平底鞋或涼鞋，營造夏日輕盈感！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 夏日衣櫃必備單品盤點，細肩帶背心、白色襯衫...穿搭建議一次看

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 輕緊感, 鬆弛感, 夏季, 穿搭

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