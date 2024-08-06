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那英撞包劉雯！合歡花、蝴蝶結爬上MOYNAT「七夕限定托特包」更浪漫

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記者鮑璿安／綜合報導

一年一度的七夕情人節即將到來，若想以包款傳遞甜蜜心意，法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列，為招牌的托特包Le Duo BB俏皮點綴上蝴蝶、相思豆等代表忠貞的元素，讓包款不僅可愛更具獨特性。連大陸女星那英、超模劉雯的私服造型中都可看到這款Le Duo BB的身影。

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列 。（圖／品牌提供）

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列 。（圖／品牌提供）

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列 。（圖／品牌提供）

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列 。（圖／品牌提供）

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新七夕限定系列 。（圖／品牌提供）

MOYNAT攜手著名造型師Lucia Liu以獨特的視角創造七夕限定系列，標誌性的托特包款 Le Duo BB為創作起點，如畫布般賦予無限想像空間。有別於七夕常見的愛心元素，這次以中國古文化代表著歡樂幸福的合歡花、象徵忠貞美好的蝴蝶、以及有著相思豆之稱的紅豆為元素，將它們搖身一變為俏皮新穎的嶄新樣貌。

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列 。（圖／品牌提供）

▲那英私服造型中出現Le Duo BB七夕系列 。（圖／品牌提供）

▲法國百年品牌MOYNAT帶來與知名造型師Lucia Liu合作的全新限定系列 。（圖／品牌提供）

▲超模劉雯 。（圖／品牌提供）

MOYNAT以百年工藝聞名，每只作品皆由位於巴黎的工作室耗費數十小時，歷經繁複精細工法全手工製作而成。這次七夕系列色系圍繞熱戀粉與霧灰色展開，包款上點綴了滿滿的立體蝴蝶結，讓Le Duo BB顯得格外可愛；更首次以暈染漸層的方式展現浮雕工藝，使得合歡花活力盛開，也能夠選擇不同色調立體掛飾呈現個人特色。

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2024年七夕限量系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲注入愛心廓形的Solstice肩背包 。（圖／品牌提供）

而BOTTEGA VENETA七夕限量系列中的矚目作品，莫過於注入愛心廓形的Solstice肩背包，品牌包款大多維持簡約含蓄的外型，這款新作算得上最直接的告白方式了。以2024早秋系列的Solstice包為藍本，擁有纖薄線條輪廓，包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成，打造出獨特而圓滑的愛心樣貌，對於標誌性的Intrecciato 編織工藝而言毫無疑問是一大考驗，只要將上方兩側拉鏈打開，即可看到飽含濃情蜜意的內襯，讓人沉浸在七夕時節的浪漫氛圍之中。

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關鍵字：

包款, 七夕限定, MOYNAT, LuciaLiu, BOTTEGAVENETA

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