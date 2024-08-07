CASETiFY首間街邊店進駐台中勤美！開幕獨賣Skater JOHN禮盒、限時6天優惠

▲CASETiFY於台中勤美綠園道打造全台首間街邊店，於8月7日正式開幕。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

又有新店可以逛了！國際時尚3C配件品牌CASETiFY挾帶著高人氣，宣布於台中勤美商圈開設台灣第5間品牌概念店，更以全台首間街邊店強勢進駐勤美誠品綠園道，將於8月7日正式開幕。店內由3位台日藝術家共創的超可愛藝術塗鴉牆，預計將成為熱門打卡點，為歡慶開幕將推出開幕首6日1件9折、2件8折的限時優惠和多款滿折贈好禮，還有超稀有的「Skater JOHN聯名獨家禮盒」將於開幕首日於台中勤美門市開賣，僅有15盒，想搶動作真的要快！

CASETiFY自2022年9月首次登台開設實體品牌概念店，持續拓展台灣市場版圖，繼2023年底在台北南西商圈開設第4間概念店後，今年再回到中部，鎖定充滿文創氣息的勤美商圈打造全台第5家、同時也是全台首間街邊店的「台中勤美 誠品綠園道門市」。

店鋪設計有別於過往門市以繽紛的品牌顏色設計，以揉合國際文創及在地年輕活力的精神，融入質感金屬銀色，營造出活潑氛圍，更特別請到台灣藝術家WHOSMiNG、章魚燒燒和創作出「Skater JOHN」的日本藝術家Shiba-chan（柴田昌達）共同創作出「在地生活藝術塗鴉牆」。

這面塗鴉牆絕對是店內必拍打卡點，牆上是WHOSMiNG以台灣摩托車文化為主軸創作的畫作，融入了包含太陽餅、珍奶、東泉辣椒醬、消波塊等台中著名地標、特色美食等在地生活元素，而Shiba-chan柴田昌達及章魚燒燒則於開幕活動上，親筆在塗鴉牆畫作上添加各自代表性的滑板小狗及繽紛花紋元素，共創出台日文創融合的藝術之作。

同時三位藝術家本次也攜手CASETiFY，分別創作出共5款融合台灣特色的獨家手機殼，將於8月7日起於全台門市及 CASETiFY 台灣官方網站正式販售。

另外，還有絕不能錯過的一大焦點，台中勤美門市8月7日開幕當日將開賣數量超稀有的Skater JOHN獨家禮盒，以Skater JOHN代表色水手藍為底，再畫上滑板小狗可愛身影的精美禮盒裡，內含Skater JOHN聯名手機殼、聯名AirPods保護殼、手機吊飾及聯名T恤等4款超可愛商品，僅有限量15組。

為歡慶台中勤美門市開幕，全台門市及官方網站自8月7日起至8月12日將一連六天推出限時優惠，購買指定商品1件可享9折、2件以上享8折優惠。而台中勤美門市現場也於開幕首六日推出多款限定滿額贈及免費來店禮，凡單筆消費滿2,000元，即可獲得「得正焙烏龍奶茶中杯」兌換券（數量有限，送完為止）；單筆消費滿2,500元，可兌換2025年台灣限定CASETiFY藝術家月曆乙套；結帳金額滿3,500元還兌換限量Skater JOHN台灣限定手機腕帶乙個。

完成指定活動，還有機會免費獲得勤美獨家開幕海報及藝術家章魚燒燒、Skater John貼紙等超可愛的來店禮。

▲Gap攜手小小兵再度推出聯名系列，共有8款超萌男、女童裝。

近期超燒荷包的聯名系列也不少，像是大小朋友都喜愛的電影《神偷奶爸4》在今年暑假強勢回歸上映，挾帶這股席捲全球的「黃色炫風」，美式休閒服裝品牌Gap再度攜手小小兵推出聯名系列童裝，以活力配色和創意圖案打造共8款男、女童裝單品，穿上就能一秒變身超萌迷你格魯，為所有孩童的夏季裝扮增添Q萌活力。

於8月起正式發售的Gap x 小小兵聯名系列，從《神偷奶爸4》的角色中汲取靈感，全系列共推出8款單品，價位若在399元～999元不等。像是男童裝就將Gap經典T恤融合復古條紋元素，並在褲管及衣角細節處加入小小兵的創意圖案，以簡約設計帶出小男生的率性酷帥感；而女童裝則是將小小兵的俏皮身影結合不同情境，透過活潑印花讓小女生展現俏皮甜美風，萌度爆表。

而在社群上擁有高人氣的「滑板兄妹米菲與米粒」，也受邀搶先穿上最新Gap x 小小兵聯名系列童裝。熱衷滑板運動的妹妹米菲與哥哥米粒，穿上領口、袖口滾邊與撞色設計的短Ｔ，不僅有小小兵BOB與最愛的小熊提姆一起享用冰品的情境，男童套裝也加入化身帥氣電鑽工人的小小兵圖案，輕鬆穿出街頭休閒感，一穿上就超吸睛，不管是出遊或輕鬆的日常生活都很適合。