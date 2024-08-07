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發癢、掉屑都是頭皮警訊！慎選洗髮精、定期做健檢避免發炎落髮

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

濕熱夏季，頭皮跟著拉警報！根據調查，近7成台灣消費者反映夏季深受頭髮出油和頭皮異味困擾，另外還有3成消費者指出自己有發癢掉屑問題，個人化專業髮肌保養品牌juliArt認為，這些都是頭皮發出的警訊，除了定期檢視正在使用的髮品成分和功效，也建議消費者每年夏季安排頭皮健檢，針對頭皮類型選購合適髮品，才能迎來自信清爽的夏日。

juliArt,樂絲朵-L,控油噴霧,洗髮,頭髮,。（圖／品牌提供）

夏季頭皮警訊 1：清潔不到位，頭皮出油、飄出油垢味

台灣夏季悶熱，頭皮皮脂腺容易分泌過多油脂，若未適當清潔，皮膚表面油脂會混合環境中的髒污，堆積在頭皮表皮層與髮根毛孔處，導致頭髮變得又油又塌，惱人異味也隨之而來；若又疏忽問題，使用不適合自身頭皮類型的洗髮產品，更會導致頭皮油膩狀況加劇。

夏季頭皮警訊 2：頭皮油水不平衡，搔癢、掉屑好難受

頭皮搔癢經常會合併頭皮掉屑問題發生，頭皮屑大致可分為乾性和油性，其中乾性頭皮屑好發於季節交替時節，因頭皮缺乏皮脂膜保護導致搔癢、過度代謝角質，進而產生白色細碎皮屑；油性頭皮屑則是油脂分泌過多，皮屑芽孢菌大爆發，混合老廢角質與髒污，形成「固態皮脂」，導致大塊、顏色偏黃的皮屑附著於髮根或頭皮上，偶爾還帶有一股油垢味，是夏季頭皮搔癢常見主因，除挑選對應去屑髮品，定時做頭皮去角質也能有效改善油性頭皮屑問題。

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夏季頭皮警訊 3：頭皮紅、腫、痛，恐已細菌感染、發炎

當頭皮出現紅腫、刺痛或膿包時，通常是頭皮受到細菌、真菌或其他微生物感染，造成的發炎反應，若症狀嚴重，應優先尋求專業醫師的幫助。更建議民眾掌握「看一下、問一下、顧一下」的髮肌保養三步驟：利用專業頭皮檢測工具看顧頭皮現況、向皮膚專科醫師或專業頭皮養護師諮詢頭皮保健知識、選購對應自身頭皮類型的髮品進行日常清潔，洗頭時避免水溫過高，並多攝取富含維生素B群和礦物質的食物。

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＃juliArt 超涼薄荷迷迭香洗髮精，1000ml、價格1600元

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針對夏季悶熱的頭皮提出解方，juliArt推出全新的超涼薄荷迷迭香洗髮精，沁涼的薄荷成分添加，不僅可以舒緩燥熱感，不含矽靈的成分可以降低對頭皮負擔，不僅可以調理頭皮過多油脂，更可以讓髮根蓬鬆立體，達到完美舒爽氛圍。

＃樂絲朵-L 乾洗髮控油噴霧－清澄白茶，售價230元

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想要夏季頭皮不油膩，控油噴霧是維持造型很重要的關鍵，一噴就可以迅速打造蓬鬆髮根，細緻粉末不會讓頭髮出現白粉，可以更心機擁有完美造型，全新白茶香氣淡雅清新，還能避免難聞氣味，小巧瓶身隨身攜帶超方便。

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