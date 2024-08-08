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NB在信義區打造體能挑戰基地、巨大跑鞋氣球超可愛！限時4天免費玩

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記者鮑璿安／綜合報導

New Balance為迎接全新一代 Fresh Foam X More v5 跑鞋登場，特別在信義區打造限時四天的《New Balance FUN釋基地》，穿上 More v5 過關斬將，讓民眾在玩樂闖關的過程中好好釋放壓力，更有機會將品牌好禮，犀牛盾聯名水壺、Run your way 系列勳章、運動毛巾等帶回家。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲《New Balance FUN釋基地》主場館設置於台北松山文創園區五號倉庫。（圖／品牌提供）

最新一代的Fresh Foam X More v5，搭載極致緩震的Fresh Foam X中底科技，以微增的中底高度與大底設計，打造極致緩震與安全的舒適腳感。本次的《FUN釋基地》接棒Fresh Foam X More v5登場，主場館設置於台北松山文創園區五號倉庫，以童趣、親子友善的理念為主軸，帶來3大區塊，運動區、辦公室運動區與釋壓拍照區，提供大人小孩來一場沉浸式體驗。勢必掀起話題的是，將撞球放大成足球大小的「趣味足撞球」、巨大彈弓體驗射擊的「彈力健將」等關卡，參與者皆能在主場館內換上最新推出的 Fresh Foam X More v5，透過親自上腳感受鞋款 Q 彈緩震的科技。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲巨大的 Fresh Foam X More v5 充氣氣球占領微風南山前廣場。（圖／品牌提供）

另外，品牌也在信義區中心，以巨大的 Fresh Foam X More v5 充氣氣球占領微風南山前廣場，躍升成為吸睛打卡熱點。不光好玩好拍，期間推出與肆伍 IVXVcafe合作的聯名飲品。即日起至 2024 年8 月 11 日，《New Balance Fun釋基地》 四大場域將免費開放民眾體驗。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲品牌好禮包含 New Balance x 犀牛盾聯名水壺、Run your way 系列勳章、運動毛巾、帆布手提袋、品牌購物金等。（圖／品牌提供）

同時，ASICS 發表全新混血鞋型GEL-NYC 2055， 設計靈感源於 2000 年代初期推出的多款亞瑟士經典慢跑鞋，鞋面結構參考了 GT-2050 和 GT-2060，因此帶有混血設計感，以網眼結構為基底，結合異材質拼接與撞色設計；中底則採用 GEL-CUMULUS 16 的模具系統提供極佳的舒適緩震效果，性能方面也不可小覷。此次共推出復古金、晨曦銀、海洋藍、森林綠四色，讓虎爪線條更加鮮明立體，展現嶄新時尚魅力。

▲▼陳昊森。（圖／品牌提供）

▲GEL-NYC 2055。（圖／品牌提供）

▲▼陳昊森。（圖／品牌提供）

▲科技流線外型與經典復古融合 GEL-NYC 2055 打造千禧新紀元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

NewBalance, FUN釋基地, FreshFoamXMorev5, 台北信義區, 親子運動

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