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別盲目保養走彎路！抗老新星讓妳「跳級式回春」高效又溫和

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記者李薇／台北報導　圖／yejinhand IG、nara0318 IG、品牌提供

以往認知的抗老化，感覺都是30歲左右才會開始重視，加上產品普遍滋潤度較高，很多人甚至是秋冬才會加強，但其實老化每一天都在進行，應該及早開始，甚至不分季節；近年話題度最高的抗老成分，無疑是A醇，但隨著科學越發進步，被譽為「植物性A醇」的補骨脂酚聲勢漸長，是逆齡很重要的關鍵，想要永駐青春，不能不懂。

抗老。（圖／品牌提供）

補骨脂酚是從印度一種豆科植物「補骨脂」（Psoralea corylifolia）的種子或是葉子中萃取而來，在中醫以及阿育吠陀中，已經應用許久，近年才有更深入的研究，發現其功效與A醇超級相似，可以為肌膚帶來抗皺、撫紋、增加彈性，甚至對改善粉刺痘痘也有很好的幫助，更重要的是，溫和度大大提高，不容易帶來乾燥、紅腫等刺激問題，而且不具光敏性，任何時間都可以使用。

抗老。（圖／品牌提供）

因為其效果卓越，同時又不容易給肌膚帶來副作用，補骨脂酚成為近年抗老非常重要的關鍵成分，可以更加有感的達到抗老需求，以下就來分享以此為主成分的抗老神品，想要提前留住青春，一定要筆記。

＃VALMONT 抗皺緊提V乳霜，50ml、售價13500元

抗老。（圖／品牌提供）

長期聚焦在抗老領域的頂級奢華保養品牌VALMONT被譽為「時光魔法師」，從2005年開始，就不段研發最新最有感的逆齡成分，歷時4年，終於全新推出抗皺緊提V系列，劃時代科技「C-DRONE智能導航微囊」科技，乘載獨家三離子複合DNA、微脂囊RNA以及補骨脂酚，任何膚質都可以無痛抵抗老化，撫平細紋的同時，增加肌膚飽滿彈潤。

＃NATURA BISSÉ 無齡緊膚極緻夜間精萃，30ml、售價8200元

抗老。（圖／品牌提供）

西班牙皇室品牌NATURA BISSÉ訴求高效養膚，不僅是奧斯卡紅毯指定使用品牌，更獲得許多好萊塢明星喜愛；領先業界，首度以複合A醇的0.1%包覆性A醇與0.5%補骨脂酚黃金比例，打造出極致有感的緊提能量，搭配5%甘醇酸、MATRIXYL胜肽複合物、胺基酸精華複合物，宛如肌膚幫浦一樣，從裡到外注入滿滿營養，澎出緊緻細潤光。

＃Omorovicza Miracle 極萃養護精華油，30ml、售價4100元

抗老。（圖／品牌提供）

溫泉護膚在歐洲行之有年，甚至成為匈牙利皇室的美肌傳奇，也因此誕生了Omorovicza，不僅延續礦物質活水養膚的精神，更擴大成為奢寵的養膚品牌；其中，Miracle 極萃養護精華油更是品牌的經典熱賣之作，從A醇成分未受到關注前，就搶先添加補骨脂酚，搭配沙棘果油、海扇藻萃取、月見草油，細緻質地沒有膩感，難怪用過的人都讚「是我試過這麼多種油類保養裡面，最驚為天人的」。

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關鍵字：

VALMONT, NATURA BISSÉ, Omorovicza, 保養, 美妝, A醇, 補骨脂酚, 抗老

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