美甲做久了龜裂易斷超脆弱？2周院線級養護讓指甲重拾健康

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、lilla_nail IG

指甲是皮膚的延伸，由角蛋白所構成，受損脆弱的指甲，代表其內部的角蛋白鏈已被破壞、斷裂甚至是空洞，研究顯示，將近92%的人有甲面受損問題，每日頻繁使用雙手工作、家事接觸清潔劑、甚至清洗雙手，都可能讓甲面健康度不斷下降，而錯誤的美甲習慣，更是容易導致指甲受傷。美甲沙龍品牌OPI建議，以精華液搭配硬甲護甲油，2周拯救崩壞指尖，回歸健康原廠設定。

【健甲養護Tips】

WEEK 1

第一周，每日使用2次護甲精華液，可以使用「護甲小黑瓶」OPI超奇蹟甲面建構精萃於甲面，可以幫助養護角蛋白結構，加強鞏固與防護，讓甲面可以更加健康，內含角蛋白鍵構技術，宛如專為指甲設計的高濃度精華液，能夠全方位修護指甲。

WEEK 2

第7天，進行甲面強韌加固程序，依受損甲狀況，塗抹2層護甲油。接下來6天，每天持續上1層護甲油，進行強韌加固保養，待護甲油乾燥後，可將「護甲小黑瓶」塗抹於指甲最底部、與皮膚連結的甲根，幫助加強修護生長源頭。2周大保養結束後，便可以去光水卸除護甲油，重新展開指甲油、光繚美甲上色。

【推薦單品】

＃OPI 超奇蹟甲面建構精萃，9ml、售價1480元

美甲專業沙龍品牌OPI針對指甲受損問題，推出超奇蹟甲面建構精萃，被封為是「護甲小黑瓶」，採用專利「角蛋白鍵構技術」打造高濃度美甲修護精華液，使用瞬間就可以迅速滲透甲面，提供滿滿營養，幫助指甲更加強健，是滋養保護最好的專業單品。

＃NAIL HOLIC 指甲修護精華－舒涼薄荷，15g、售價179元

開架指彩專門戶NAIL HOLIC專為喜歡多重色彩的女孩，打造多款繽紛可愛的指彩單品，在夏季更是推出宛如莫希托的舒涼薄荷精華，沁新涼爽的薄荷萊姆香味，搭配養護成分，可以隨時塗抹在指尖，加強營養與修護，些微涼感更是舒緩乾燥不適的好幫手。

＃Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園 英國薰衣草金盞花護手霜，50ml、售價750元

以天然有機成分廣受喜愛的Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，2024年攜手「現代設計之父」William Morris創立的英國國寶級設計品牌Morris & Co.，推出全新的英國薰衣草金盞花手部護理系列，其中，護手霜使用適合素食者使用的巴西棕櫚蠟製成，提供深層持久的滋養效果，包裝更是延續Morris & Co.的經典英式鄉村傳統，描繪出黑刺李、紫羅蘭、黃雛菊等植物圖騰，相當療癒。