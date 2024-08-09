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情人節大餐開心吃不發胖！營養師教「減負擔7秘訣」：選對肉很重要

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▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

▲營養師教7秘訣，讓你情人節大餐開心吃還能減少負擔。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

七夕情人節倒數中，你和另一半是準備去餐廳吃燭光晚餐，還是會在家一起料理享受兩人時光？不管是哪一種，對許多人來說，情人節都少不了浪漫大餐，你也想要感情升溫但體脂不升嗎？知名營養師高敏敏就分享「吃大餐減負擔」7招秘訣，照著做你就能吃得開心，又不用擔心發胖。

▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

首先，高敏敏先分享情人節大餐常見的菜色熱量圖鑑，可以看到排餐類主餐熱量大多都超過700 Kcal，再加上湯品、麵包，還沒算上甜點，熱量很可能就已破1500Kcal。高敏敏就分享，能讓你吃大餐時減少負擔的7招秘訣，讓你享受浪漫的情人節約會也不用怕發胖。

▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

＃多選低脂肉類海鮮

可以以低脂海鮮為主，海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低。想吃牛排的話，可選菲力牛排，油脂含量較低；雞肉類可選雞胸肉；豬肉則以里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低。

＃少碰內臟類

不想吃進過多熱量，擇食很重要。建議少碰內臟類，因為內臟料理熱量高，油脂含量也偏高，想吃的話偶一為之即可。

▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

＃火鍋湯底選清湯

湯品建議以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，因為熱量密度高、易囤積。至於其他烹調方式上，最好以清蒸水煮為主，油煎、乾煎也比焗烤或油炸相對健康。

▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

＃留意蔬果攝取易不足

多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取，餐後也可以以水果代替高糖份甜點。

＃甜點勿過量

甜點、巧克力都是高糖、高油脂食材，可能造成過量攝取。如果真的想吃，可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料且少油、少糖製作的甜點，巧克力則建議選擇純度較高的黑巧克力，像是以70%以上為佳。

▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

＃少喝含糖飲料

以茶取代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔，可以選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精且無糖，降低糖分、油脂、熱量的攝取。如果真的想喝含糖飲料，以不貪杯為主。

＃不餓就停，吃八分飽就好

放慢吃飯速度，不狼吞虎嚥，並且八分飽即停。除此之外，用餐順序也很重要，建議先吃菜再吃肉，最後再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感，幫助消化，也墊個胃。

▲▼ 營養師教情人節大餐不發胖7秘訣。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash,營養師IG）

另外，如果想要小酌紅酒，建議男性一天攝取要少於300ml、女性一天少於150ml。雖說紅酒含有多酚類物質、白藜蘆醇，可幫助養顏美容，但高敏敏建議，還是適量攝取即可。

最後高敏敏也推薦，如果是一起在家下廚料理，盡量以清蒸、水煮、烘烤的烹調方式比較健康，並多搭配蔬菜。

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關鍵字：

情人節, 大餐, 晚餐, 不發胖, 少負擔, 熱量, 秘訣, 建議, 營養師, 高敏敏

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