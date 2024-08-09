王齊麟驚喜合體女友陳詩媛曬金牌服　高EQ護愛「高調的是我」

記者鮑璿安／台北報導

羽球男雙金牌得主王齊麟回台首次公開亮相時尚活動，今9日他現身運動服飾品牌VERVE所舉辦的球迷見面會，分享他奪金當下的感受，現場許多球迷更是冒雨前來一度偶像風采，王齊麟相當感動表示：「謝謝大家沒有放棄我們，加油到最後。」而王齊麟女友陳詩媛更在活動後驚喜來到品牌櫃位，兩人放閃合體甜翻眾人。





▲奧運羽球男雙金牌王齊麟回台首場公開商業活動。（圖／記者林敬旻攝）

王齊麟奪金返台後，女友陳詩媛高調接機引發網友兩面回應，陳詩媛稍早親自發聲道歉：「思考的不夠完全這部分我很抱歉。」而他此次現身也高EQ護愛，「其實我覺得不用說什麼 ，畢竟她是很努力認真的人，高調的是我，可以針對我就好，她是很棒的女生，我感受到她這幾天蠻難過」。兩人感情穩定，合照中發現陳詩媛無名指戴著一枚戒指，王齊麟則形容兩人一直相處起來像是家人，戒指是定情物。活動後王齊麟前往VERVE品牌櫃位，女友更驚喜現身，表示希望有機會也可以跟男友一起與品牌服飾合作。

▲王齊麟甜蜜合體女友陳詩媛 。（圖／品牌提供）





▲VERVE此次推出的限定金牌服飾，紀念了王齊麟在羽球界的傑出成就。（圖／記者林敬旻攝）

王齊麟也透露，當時和李洋被分配到死亡之組，沒有預想到會奪牌，他對現場球迷表達感謝，拿下金牌跟大家分享喜悅，接下來也會與新搭檔邱相榤出戰國際賽。VERVE此次推出的限定金牌服飾，服飾上的聖筊圖案代表吉利、好事和順利，同時紀念了王齊麟在羽球界的傑出成就，對此王齊麟表示：「私下就很喜歡VERVE的運動服，材質也非常舒適輕膚，身邊親朋好友我也有給他們，他們都很喜歡！」

▲王齊麟身穿KENZO BOKE 2.0黑白極簡美學為主軸的休閒T恤、外套等單品。（圖／品牌提供）





▲王齊麟同款單品，BOKE2.0白色寬版短袖上衣；黑色運動外套。（圖／品牌提供）

王齊麟的私服穿搭中也經常混搭KENZO單品，呈現出俐落街頭的樣貌，這次出賽前他就受邀拍攝KENZO BOKE 2.0系列時尚照，有別於賽場上的球衣造型，身穿黑白極簡美學為主軸的休閒T恤、外套等單品，點綴上品牌標誌性海棠花圖案，提升整體辨識度，王齊麟手拿最熟悉的球拍，神情穩重彰顯出帥氣魅力。他自己也在IG提到，「我從以前就是KENZO的忠實粉絲，這次結合我自己最關注的運動主題，穿起來也感覺特別自在舒服」。