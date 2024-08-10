淺眠難入睡？營養師推5種「助眠食物」　補充天然褪黑激素更好睡

▲營養師分享5種堪稱「天然褪黑激素」的助眠食物，吃對幫助提升睡眠品質。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活步調快、工作壓力大，加上3C產品藍光影響等各種原因，失眠變成另類文明病，越來越普及，許多人每天晚上總是難入睡，或是淺眠容易醒。想要改善睡眠狀況，不是只能靠吃褪黑激素，營養師董文翠表示，其實有不少食物可說是「天然的褪黑激素」，有助眠安神的作用，像是以下5種「助眠食物」就能幫助提升睡眠品質，讓你睡得更好，一覺到天亮。

＃開心果



開心果含有豐富的褪黑激素和色胺酸，每天吃一小把，能幫助改善睡眠。

＃牛奶



牛奶中也含有褪黑激素和色胺酸，可以幫助睡眠，而且牛奶中的乳清蛋白，還可以提高色胺酸運輸到大腦的速度，加速褪黑激素的合成。想要睡得好，可以在睡前喝一杯熱牛奶，但如果是晚上容易頻尿的人，還是要依個人狀況，慎重地喝。

＃海鮮類食物



像是鮭魚、鯖魚、鮪魚、龍蝦、章魚、螃蟹等海鮮食物，含有豐富的色胺酸，能幫助提高睡眠品質，睡不好的人，建議每周可以固定吃一點海鮮。

＃雞蛋



雞蛋中的色胺酸含量也不低，每天固定吃一顆蛋，也能幫助睡得好。

＃綠葉蔬菜



想要睡得好，鎂也是少不了的重要關鍵，因為鎂在色胺酸合成褪黑激素的過程中是不可或缺的元素，而且鎂還有鎮定神經的作用，都能幫助提升睡眠品質。而綠葉蔬菜中含有豐富的鎂，建議平時可以多吃一些，除了幫助改善睡眠，也能促進代謝、維持腸道健康，對健康、減肥來說都很有益處。

最後，營養師也提醒，除了吃對食物之外，適量的運動、睡前少喝水、戒掉睡前滑手機的習慣，並保持良好的睡眠環境等，也都是幫助睡眠很重要的因素。