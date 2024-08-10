第一眼看到兔子還是山羊？超準心測秒看你「內心真實的一面」

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書

為了融入人群、維持人際關係，每個人對外表現出來的一面和自己內心真實的一面，多少都會有點落差，有時候「表現」外在的一面久了，甚至連自己都開始不了解自己。最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，從下方圖片裡第一眼看見的東西，就能快速看出你內心真實的另一面，測過的網友都喊準，快一起來測測看。

Q：第一眼從下方圖片裡看到了什麼？



A.兔子



B.山羊



C.同時看見

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A.兔子



第一眼看到兔子的你，給人的感覺總是嘻嘻哈哈，好像什麼都無所謂，但其實你也有溫柔細膩的一面。你的表面看似很堅強剛毅，好像無堅不摧、無所不能的樣子，但其實你的內心藏著孤獨脆弱，在生活中崇尚簡單，想要自由隨興的過，不想被生活限制，對你來說，人生不求大富大貴，只要生活過得去就行了。

B.山羊



第一眼看到山羊的你，對外有很強的防禦心理，你很擅長隱藏自己，幾乎沒人能知道你內心最真實的想法。你的內心很敏感，非常在意別人對你的看法和評價，但同時又有點雙重性格，對他人容易忽冷忽熱。你的另一面又很矛盾，一直都很抗拒「順著來」，拒絕過循規蹈矩的生活，總是大膽地走自己想走的路，做自己想做的事。在這個過程中，其實你的內心也想找一個可以停留下來、過安定生活的地方。

C.同時看見



同時看見兔子與山羊的你，是個很聰明的人，很多事情都是一點就通。但是你的戒備心和警覺性很高，你在內心裡為自己和其他人之間設立了一道很高的防衛牆，你不願意讓別人輕易地踏入你的私人領域，所以真正能走進你心裡的人很少。另一方面，你也是「刀子嘴豆腐心」的代表，雖然說起話來總是很犀利，但其實你的內心溫和又柔軟，只是偶爾會有點敏感、有點情緒化，只要對方不要戳到你的痛處都沒事。