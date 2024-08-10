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列出待辦清單決定「不去做的事」！比起要做的事更重要

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文／後藤勇人　圖／幸福文化、達志示意圖

商場上必須備好應對策略。有了策略，才能產出成果，這點對應到個人生涯中也一樣。

為了實現理想的人生，每天早上，我們都應該為當天制定好策略。今天要怎麼度過？在想像理想的自己的同時，規劃行動方針。

策略不僅是決定該做什麼，決定不做什麼也同等重要。決定要做的事，實際上也意味著決定不去做或是做不到的事。

工作,代辦事項。（圖／達志示意圖）

經營策略的權威麥可．波特（Michael Porter）曾表示：「策略就是決定不去做哪些事。」像知名的電腦製造商戴爾（Dell），也正因選擇了不同於其他家公司的策略，不外包組裝工程，才取得了發展初期的成功。

有些人會想：「因為其他人做了，所以我也得做。」但「其他人正在做的事情」不一定就是你應該做的事情。

無論是隸屬於組織還是獨立工作，能做出成果的人都不會盲目跟隨他人。他們會一絲不苟地完成自己應做的事情，並以此取得良好成果。

他們十分重視工作的差異化管理。

要實現與他人的差異化，你需要確立「自己不做哪些事」的策略。在制定策略時，我們往往只聚焦在需要投入心力之處，但決定「不做什麼」其實更為重要。

我把決定不做什麼的時間，稱為「晨間一人策略會議」。

工作,代辦事項。（圖／達志示意圖）

在「待辦事項清單」寫下應該做的事情之後，就要決定今天不去做、不介入的事情。決定「要放棄的項目」，也就是決定「不做什麼」。不過，這個過程可能比許多人想像的困難。

挑選出自己不該做的事、可以交給他人的事，並在待辦清單上打Ｘ。

然後在剩下的項目中，標出應該執行的順序。

一個人的力量很有限，時間也很有限。因此，決定不去做的事，在有效利用時間上可說是最重要的一環。

工作,代辦事項。（圖／達志示意圖）

「不看電視」、「不去聚餐」，這些也都是優秀的策略。

一旦弄清楚「不做什麼事」，就會自然而然地浮現出「該做什麼事」。

一人策略會議，是一個徹底面對自己、客觀審視自己的時間。

藉由每天持續這樣的習慣，相信也能逐漸尋找出屬於自己的絕佳人生策略。


生活,成功,失敗,。（圖／達志示意圖） 

書名：《人生成功升級的晨間&夜間習慣》


作者：後藤勇人


簡介：專門學校畢業後，於24歲創業開設美髮沙龍、日光浴沙龍、品酒吧，32歲時已成功擁有四家店舖、年收入達二千萬日圓，並建造了價值一億日圓的辦公大樓。目前除了經營實體店鋪，也以品牌規劃師身分活躍中。


出版社：幸福文化

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關鍵字：

幸福文化

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