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「毛孔縮小燈」3款抗痘新作！清爽質地完全沒負擔感

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記者李薇／台北報導

台灣女性普遍都有毛孔粗大、粉刺痘痘的問題，尤其夏季出油旺盛，更需要調理，最近就有不少好用單品，可以讓肌膚重現緊緻細嫩。

＃CAUDALIE 葡萄籽淨化抗痘精華，30ml、售價1400元

CAUDALIE,BIODERMA,美膚娜娜,痘痘,粉刺,控油。（圖／品牌提供）

通常痘痘粉刺很猖狂的人，肌膚常常也會面臨敏感問題，提供萃取解方的CAUDALIE來自法國，從葡萄籽萃取的高效抗氧化配方，更是品牌非常經典的明星成份，這次在抗痘精華中，搭配冬青葉提取的100%天然水楊酸、維生素B3，還有以薰衣草、檸檬草、薄荷、迷迭香、香蜂草、天竺葵6種植物精油，疏通毛孔，全方位抗菌阻痘，讓肌膚重現平滑細緻。

＃BIODERMA 3D水楊酸保濕煥膚精華，30ml、售價1380元

CAUDALIE,BIODERMA,美膚娜娜,痘痘,粉刺,控油。（圖／品牌提供）

肌膚會有痘痘的狀況很多，其中，保濕不到位也是很重要的關鍵，BIODERMA針對這樣的肌膚多重問題，推出全新3D水楊酸保濕煥膚精華，運用多醣玻尿酸保濕精萃搭配小分子玻尿酸，保濕不負擔，同時以革新3D水楊酸煥膚因子，幫助肌膚調理粗糙毛孔問題，溫和加強角質更新，全方位散發煥亮光采。

＃美膚娜娜 控油抗痘毛孔緊緻精華液，15ml、售價699元

CAUDALIE,BIODERMA,美膚娜娜,痘痘,粉刺,控油。（圖／品牌提供）

以台灣天然黑珍珠蓮霧精萃，打造全新品牌的美膚娜娜，針對女性常有的出油問題，打造全新水潤的精華液，選用南非的山布枯葉萃取搭配10%菸鹼醯胺，無PARABEN防腐劑、無酒精、無香精成份，在幫助淨化毛孔的同時，更可以加強肌膚屏障，同時舒緩保濕，全方位調理油性肌膚困擾。

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關鍵字：

CAUDALIE, BIODERMA, 美膚娜娜, 痘痘, 粉刺, 控油

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