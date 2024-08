突兀才好看！教妳用緊身上衣與超寬褲　輕鬆穿出街頭時髦感

圖文 / 鏡週刊

厭倦於一成不變,更討厭那些假惺惺,表達強烈的個性是這個世代的共同語言。

那麼,就讓那些背道而馳的湊在一起,極寬與極窄撞出不可預期火花。

寬版兼容緊身

無限寬大的外套不再搭配寬褲,讓自己顯得拖泥帶水,無論是緊身的bodysuit或是將泳裝當作上衣,隨興套上一雙長靴就能出門參加派對。

動感衝擊隨興

運動感的上衣是這幾季的大勢單品,最能在日常生活中打造隨興的感覺,搭配一件露出內搭褲的寬大工作褲,衝突又有趣的感覺油然而生。

▲Logo運動上衣NT$22,500 by FENDI;藍色內搭短褲 價格店洽 by PRADA;綠色長褲 價格店洽 by LOEWE;黑色尖頭鞋NT$45,000 by BALENCIAGA。

要掉不掉最酷

似乎是這個世代的標配,一件緊身的黑色上衣,搭配如同小賈斯汀一般隨時要掉落的同色系寬褲,遊走在校園、在街頭最酷的女孩就是妳。





▲黑色緊身上衣 NT$25,700 by BALENCIAGA;粉紅色內搭褲 價格店洽 by PRADA;黑色寬褲NT$55,300 by BALENCIAGA;黑色尖頭鞋NT$45,000 by BALENCIAGA;耳環NT$16,000 by FENDI。

街頭時髦並存

即便是踩在這個世代的流行前線,依舊能讓街頭與時髦並存,選擇較沉穩的色系,與俐落的線條,寬與窄的搭配也能輕鬆駕馭。

▲短版外套NT$89,400 by FENDI;咖啡色泳衣NT$24,200 by FENDI;軍綠色工作褲 價格店洽 by LOEWE;綠色方頭鞋 價格店洽by LOEWE;耳環NT$16,000 by FENDI;項鍊 NT$19,400 by FENDI。

突兀會更有趣

緊身的膚色洋裝展露出性感的氣質,不想單穿顯得太張揚,那麼就套上一件寬版的西裝背心,寬窄之間的有趣對比,即便略顯突兀也能輕鬆上街。

▲寬版西裝背心NT$92,000 by GUCCI;膚色洋裝NT$118,000 by BALENCIAGA;金色耳環NT$39,300 by BALENCIAGA。

化妝:Eddi 髮型:張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒:Luca @ Fashion



