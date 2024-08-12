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突兀才好看！教妳用緊身上衣與超寬褲　輕鬆穿出街頭時髦感

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寬版西裝外套NT$131,000 by BALENCIAGA；白色泳裝NT$27,000 by LOUIS VUITTON；長靴價格店洽 by BOTTEGA VENETA；金色chocker NT$47,900 by GUCCI。

圖文 / 鏡週刊

厭倦於一成不變，更討厭那些假惺惺，表達強烈的個性是這個世代的共同語言。

那麼，就讓那些背道而馳的湊在一起，極寬與極窄撞出不可預期火花。

寬版兼容緊身

無限寬大的外套不再搭配寬褲，讓自己顯得拖泥帶水，無論是緊身的bodysuit或是將泳裝當作上衣，隨興套上一雙長靴就能出門參加派對。

動感衝擊隨興

運動感的上衣是這幾季的大勢單品，最能在日常生活中打造隨興的感覺，搭配一件露出內搭褲的寬大工作褲，衝突又有趣的感覺油然而生。Logo運動上衣NT$22,500 by FENDI；藍色內搭短褲 價格店洽 by PRADA；綠色長褲 價格店洽 by LOEWE；黑色尖頭鞋NT$45,000 by BALENCIAGA。

▲Logo運動上衣NT$22,500 by FENDI；藍色內搭短褲 價格店洽 by PRADA；綠色長褲 價格店洽 by LOEWE；黑色尖頭鞋NT$45,000 by BALENCIAGA。

要掉不掉最酷

似乎是這個世代的標配，一件緊身的黑色上衣，搭配如同小賈斯汀一般隨時要掉落的同色系寬褲，遊走在校園、在街頭最酷的女孩就是妳。黑色緊身上衣 NT$25,700 by BALENCIAGA；粉紅色內搭褲 價格店洽 by PRADA；黑色寬褲NT$55,300 by BALENCIAGA；黑色尖頭鞋NT$45,000 by BALENCIAGA；耳環NT$16,000 by FENDI。


▲黑色緊身上衣 NT$25,700 by BALENCIAGA；粉紅色內搭褲 價格店洽 by PRADA；黑色寬褲NT$55,300 by BALENCIAGA；黑色尖頭鞋NT$45,000 by BALENCIAGA；耳環NT$16,000 by FENDI。

街頭時髦並存

即便是踩在這個世代的流行前線，依舊能讓街頭與時髦並存，選擇較沉穩的色系，與俐落的線條，寬與窄的搭配也能輕鬆駕馭。短版外套NT$89,400 by FENDI；咖啡色泳衣NT$24,200 by FENDI；軍綠色工作褲 價格店洽 by LOEWE；綠色方頭鞋 價格店洽by LOEWE；耳環NT$16,000 by FENDI；項鍊 NT$19,400 by FENDI。

▲短版外套NT$89,400 by FENDI；咖啡色泳衣NT$24,200 by FENDI；軍綠色工作褲 價格店洽 by LOEWE；綠色方頭鞋 價格店洽by LOEWE；耳環NT$16,000 by FENDI；項鍊 NT$19,400 by FENDI。

突兀會更有趣

緊身的膚色洋裝展露出性感的氣質，不想單穿顯得太張揚，那麼就套上一件寬版的西裝背心，寬窄之間的有趣對比，即便略顯突兀也能輕鬆上街。寬版西裝背心NT$92,000 by GUCCI；膚色洋裝NT$118,000 by BALENCIAGA；金色耳環NT$39,300 by BALENCIAGA。

▲寬版西裝背心NT$92,000 by GUCCI；膚色洋裝NT$118,000 by BALENCIAGA；金色耳環NT$39,300 by BALENCIAGA。

化妝：Eddi　髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB　模特兒：Luca @ Fashion


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