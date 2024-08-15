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5位糖葫蘆玻璃唇女偶像代表！張員瑛簡直嘟嘟唇始祖　加碼相似唇彩推薦

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文／美人圈

燙燙～呼嚕呼嚕～燙燙燙～呼嚕嚕嚕嚕！洗腦神曲糖葫蘆風潮也延伸到唇妝上了，有別於前幾年流行的霧面唇妝，現在更多女團成員都喜歡畫這種充滿水光感，讓雙唇晶瑩剔透的「糖葫蘆、水光感、玻璃唇妝」！今天整理出5位近期最具代表性的「糖葫蘆玻璃唇女星」，也一併分享畫法和類似唇彩！

糖葫蘆玻璃唇代表女星&畫法步驟解析：

1：aespa Winter

aespa Winter膚色白裡透紅，非常適合用透明感很重的唇彩，打造厚厚的翹唇，搭配較為粉嫩色系的腮紅在臉上作點綴，散發出又嫩又純欲的氛圍。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

相似唇彩推薦：rom&and天使光糖漿唇蜜

rom&and作為南韓知名的彩妝品牌，新品天使光糖漿唇蜜在上市當天即銷售一空！爆水質地輕鬆豐潤雙唇，簡簡單單就能獲得糖葫蘆鏡面感，色號自然透明，就算是素顏也能有鮮明飽滿光彩感雙唇！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲rom&and天使光糖漿唇蜜，NT$420。（圖／IG@romandyou）

2：aespa Giselle

aespa的日籍成員Giselle很常使用和原生唇相似的裸色唇彩，並微微地塗出原生唇型，模糊唇線，讓唇部在視覺上更飽滿立體，疊擦上光澤感唇彩或唇蜜（油）後便能讓雙唇看起來更豐盈水潤！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Giselle。（圖／IG@aerichandesu）

相似唇彩推薦：Armani Beauty訂製奢光潤唇蜜

GA的超水感唇蜜，被網友激推表示能拯救各種乾到不行的唇彩，就算底色再乾，只要塗上它，瞬間就能得到飽滿水潤的嘟嘟唇！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲Armani Beauty訂製奢光潤唇蜜，NT$1,500。（圖／IG@armanibeauty）

3：IVE 張員瑛

說到玻璃唇，絕對少不了我們的小員公主了吧！張員瑛經常使用帶有紅色基底的唇彩，能很好的為她的膚色增添紅潤感，血色透明的閃耀水光嘟嘟唇，不僅有大大的豐唇效果，還營造出一種晶瑩剔透的精緻玻璃感，加上纖長的睫毛妝效，使他娃娃般的五官變得更加精緻！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

相似唇彩推薦：YSL情挑誘吻晶亮蜜唇膏

網路上口碑破表的YSL粉銀管，質地水到像令人垂涎欲滴的蜜糖，上唇的瞬間就得到柔滑亮澤的晶透蜜糖薄膜，還能隱形唇紋，輕鬆打造出水潤豐滿嘟唇，散發令人心動的飽滿光澤，甜欲破表！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲YSL情挑誘吻晶亮蜜唇膏，NT$1,580。（圖／IG@yslbeauty）

4：LE SSERAFIM SAKURA

LE SSERAFIM的日籍成員小櫻花（SAKURA 宮脇咲良）也經常以水光玻璃唇妝亮相，不僅水潤動人，更能提升整體妝容的細緻度，搭配和唇妝同色系的腮紅，散發出清冷又甜美的日系感，也非常符合她的人設。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

相似唇彩推薦：CLIO水晶糖心光潤唇釉

水晶糖心光潤唇釉如名字一樣，上唇後的妝感真的有一種水晶、糖果的感覺，又嫩又亮簡直水到爆炸！且質地不厚重，光澤度也很持久，不會一下子就消失於無形之中。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲CLIO水晶糖心光潤唇釉，NT$520。（圖／IG@clio_official）

5：(G)I-DLE 薇娟

(G)I-DLE的成員Miyeon（曹薇娟）也經常以水光感超重的玻璃唇露面，較白開水的唇色，搭配存在感較重的腮紅，打造清透粉嫩妝，又純又欲，完全是封神的姊姊顏值！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲(G)I-DLE 薇娟。（圖／IG@noodle.zip）

相似唇彩推薦：I’M MEME我愛唇欲水光唇釉

I'M MEME的水光唇釉，可以說是開架品牌中的人氣王，光澤水感妝效但質地清爽不厚重也不黏膩，就算疊加好幾層都沒問題，輕鬆打造可鹽可甜純欲嘟翹唇，全天水嫩潤澤不收乾！

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲I’M MEME我愛唇欲水光唇釉，NT$390。（圖／IG@immeme_official）

糖葫蘆玻璃唇大表女星和相似唇彩介紹完畢！以下進入畫法教學。

糖葫蘆玻璃唇畫法

Step1：唇周遮瑕

不管是任何質地的唇彩，只要唇周暗沉就會導致整個妝容變得黯淡、顯髒，因此建議在上完底妝後，於唇周再做一次遮瑕或提亮，後續再上唇彩時就會漂亮很多，也更顯唇色。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲上完底妝後，於唇周再做一次遮瑕或提亮。（圖／IG@luna_makeup_official）

Step2：勾勒唇形

接著可以使用唇筆，先在唇峰描繪出喜歡的唇型，嘴角處也可以加強畫出微笑線，在用唇刷將其簡單暈染開，這樣後續上底色時才不會抓不準位置。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲用唇筆勾勒唇形。（圖／IG@dasique_official、@espoir_makeup）

Step3：挑選自己喜歡的唇彩打底

再來就可以選擇自己喜歡的唇彩為唇部進行鋪色打底，這一步不用特別在意唇彩的質地，就算是霧面的也可以，若怕暈不開也可以使用乾淨的唇刷或手指粉撲，輕輕的刷（拍）開，直到顏色均勻的鋪上唇線描繪出的範圍中。若喜歡咬唇妝，也可以在唇內側上第二層，或直接使用另一個更深的色號做加強，再暈染開即可。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲挑選自己喜歡的唇彩打底。（圖／IG@toocoolforschool_official、herabeauty_official）

Step4：上鏡面唇釉、唇油

最後就可以直接挑選一隻鏡面感較重的唇釉，或直接使用唇油，輕輕的在唇部「點塗」上妝，注意不要破壞原先上好的唇彩，才能讓整個唇外層是糖葫蘆玻璃感、內層又有顏色。若喜歡具有立體感唇峰的話，也可以在人中下半部加強打亮。

▲糖葫蘆玻璃唇 。（圖／翻攝自IG）

▲最後用鏡面感較重的唇釉來完妝。（圖／IG@herabeauty_official、@toocoolforschool_official）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓星, 玻璃唇

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