包包上就是要掛很多東西才時髦！MIU MIU花朵吊飾、迷你小包可愛翻天

▲MIU MIU推出一系列全新包款配飾，將花卉皮革吊飾、小巧萬用包、尼龍繩索吊飾及經典鑰匙圈混搭上不同色彩與材質。（圖 / MIU MIU提供）

圖文 / 鏡週刊

當個女孩子，是一件多麼有樂趣的事情啊！平常買東買西已經買不完了，包包、鞋子、衣服逛到目不暇給，如果還要再分心給包款上的掛飾，是不是雖疲累卻是充滿幸福的一心多用哪！會這麼提到，是因為MIU MIU推出一系列全新包款配飾，當你尖叫「好可愛」的同時，不如趕快想想要下手哪一款比較實際，因為絕對會陷入選擇困難症呢！

▲皮革吊飾，NT$13,000。（圖 / MIU MIU提供）

▲皮革吊飾，NT$14,500。（圖 / MIU MIU提供）

▲皮革繩索金屬吊飾飾以小巧萬用包，NT$21,500。（圖 / MIU MIU提供）

▲皮革吊飾，NT$16,000。（圖 / MIU MIU提供）

▲皮革小巧萬用包，NT$36,000。（圖 / MIU MIU提供）





▲皮革吊飾，NT$15,000。（圖 / MIU MIU提供）

MIU MIU在這一次推出的全新包款配飾，以一種活潑玩味的設計風格，展現小皮件的豐富魅力：將花卉皮革吊飾、小巧萬用包、尼龍繩索吊飾及經典鑰匙圈混搭上不同色彩與材質，讓每一個單獨物件都能別具特色，呈現趣味而又別緻的風格，除了能夠為你的穿搭造型增添吸睛亮點，當然也能展現出好chic的敏銳度與時髦個性。



更多鏡週刊報導

名模Gigi Hadid純粹美感 經由Miu Miu綻放

打開MIU MIU秋冬衣櫃 少女與熟女的衝突並存

韓星李瑜美跑趴表情包 人在Miu Miu心繫夜市小吃