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頰彩熱潮回歸！SUQQU進化版「漸層腮紅」美翻　Dior巴黎地圖限量版超夢幻

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

前幾年唇彩大肆其道，彩妝重點被唇妝霸佔風頭許多，而隨著近一兩年開始流行起「氛圍感」，頰彩的熱度和重要性也再度回歸，甚至成為今年彩妝的一大流行重點。近來就有不少品牌都看準這一趨勢，紛紛推出重量級頰彩新作，像是SUQQU超紅的經典明星「漸層腮紅」就推出進化版和一系列超美色選，香奈兒則是推出獨特奶霜質地的全新持色腮紅，每一款都讓人全都想打包帶回家。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲Dior 超完美亮妍腮紅 巴黎地圖，#388，NT$2,000。

Dior今年秋季彩妝系列超夢幻！特別以高級訂製服中的「巴黎地圖」設計為靈感，運用前衛的黑白線條印記與Dior歷史相關的座標，推出全新限量「巴黎地圖系列」。其中「迪奧超完美亮妍腮紅 巴黎地圖」是Dior特別為日本與台灣推出的區域限定款，推出的限量色選#388是帶有冷色調的淡粉紫色，輕刷上臉就像嬰兒臉頰透出的天然粉嫩感，自然又顯氣色，而且粉體上更以細膩筆觸還原巴黎地圖上的凱旋門圖騰，就像將凱旋門雕飾在限量彩盤裡，從腮紅色選到浮雕都美到夢幻。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 輕透亮絲光漂染腮紅露，NT$1,650。

靈感來自高級訂製服絲質布料的「輕透亮絲光漂染腮紅露」，運用獨家「水感漂染綻彩粒子」訂製鮮豔明亮色彩，模擬指尖設計的刷頭搭配細緻絲光輕紗質地，輕拍就能立即與肌膚完美融合，可隨意堆疊出想要的色彩濃淡和暈染效果，打造出自然顯氣色又持久的頰彩妝效。共推6款色選，從甜美柔和的粉色、健康活潑的珊瑚橘紅、血色感紅色到胭脂紫色系都有。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 太陽石潤色頰彩，NT$2,850。

香緹卡以象徵著生命力和希望的太陽石為靈感，推出全新「太陽石限量系列彩妝」，全系列包含修容蜜粉餅、太陽石潤色頰彩和花妍絢光潤唇彩，能為妝容打造健康美肌感。其中「太陽石潤色頰彩」有著獨特配方能使肌膚更平滑，能拉提雙頰並賦予肌膚濾鏡般的柔焦效果，並結合了打亮效果，在為肌膚帶來好氣色的同時，呈現膨潤光澤，打造出自然綻放的健康紅暈。太陽石潤色頰彩共推出2款色選，包含溫暖蜜桃色的#活力和冷調玫瑰色的#自信。
 

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲CHANEL 輕霧持色腮紅，NT$1,950。

香奈兒推出擁有獨特轉化質地的全新「輕霧持色腮紅」，原有的粉質上臉後即轉為綿密細緻的奶霜質地，且配方富含鼠尾草油，一抹順滑，使肌膚平滑舒適、倍感柔嫩，能與肌膚完美融合，呈現出絲絨質感的霧光色澤。共推出5款色選，從杏桃棕色、玫瑰木色等自然裸調到莓果色、酒紅色的搶眼色系都有，可單擦也可隨意疊擦變化妝容風格。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩，NT$2,200。

SUQQU今年秋彩系列把重點放在頰彩上，將超熱賣的招牌明星產品「漸層腮紅」推出全新進化版「晶采柔艷頰彩」，採用無油配方搭配能柔滑暈開的微細粉體，打造出猶如空氣般柔軟的「無重力感腮紅」，能更輕易暈染、融於雙頰，粉體更蘊涵微細珠光，能均勻服貼在肌膚上並轉化成光澤，呈現更顯自然的光澤妝效。而最吸睛的漸層色彩也進化為「對角線漸層」，讓腮紅色X打亮色採對角線的漸層配置，讓粉末更容易均勻混合，輕鬆營造漸層妝效。

本次共推出6款常態色和1款限定色，其中嬰兒粉紅色和莓果紅色系漸層的「#04恋流」是日本討論度最高的色選；而限定色#101是特調的米膚色，還能當成定妝蜜粉使用，遮蓋毛孔。

▲▼ 頰彩新品盤點 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 光影修容盤，NT$2,600。

RMK今年秋妝系列中一款擁有陰影、打亮和頰彩等多種功用的全新「光影修容盤」，盤內集結經典不退流行的頰彩色，搭配2種陰影色調和2種打亮色，以彷彿臉部膚色般散發清透的發色度和超細緻的粉末顆粒，以搭配好的萬用和諧色選，連化妝新手都能0難度隨意上手，打造出自然的陰影、光澤和血色，共推出2款色選，包含帶有藍感色澤、適合膚色偏冷色調至中性色調的#01，和帶有黃感色澤、適合膚色偏暖色調至中性色調的#02。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝品, 頰彩, 腮紅, 新品, 秋妝, 秋冬, SUQQU, RMK, CHANEL, 香奈兒, Dior, 迪奧, 香緹卡, Giorgio Armani

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