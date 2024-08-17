金惠奫、朴信惠都在背的小眾品牌包　DIERNEAS熱門款式台灣都能買到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

來自南韓知名韓團作詞人跨足設計的時尚包款品牌DIERNEAS，8月7日正式在台灣開站，品牌介紹＋韓星穿搭一次看。

喜歡高質感、又重視設計細節的南韓小眾品牌包的人不要錯過！本次為大家帶來日前正式在台灣開設官方網站的南韓設計師包款品牌DIERNEAS，不僅包款已經默默被歌手、演員們背上身外，品牌主理人Seul Lee更是南韓音樂圈作詞人！

DIERNEAS在8月7日已在台灣官網上架，全系列南韓熱賣包款都買得到，要跟南韓流行同步，包款的搭配一定要優先跟上，再選購之前先跟著編輯來認識這個牌子吧！

快速認識韓國設計師品牌DIERNEAS



由設計師Seul Lee創立的手袋品牌DIERNEAS，偶有著「Dear Witness of this Moment：見證這一刻」的意涵，並以自身建築設計師的美學背景為基礎，將俐落的線條與柔美色彩結合成包款，每款包包都能看到具有空間感的立體度，手袋的款式更是以能夠搭配每天不同造型的Daily Bag為基礎之上設計。

出鏡率超高的韓星愛包



朴信惠

朴信惠在韓劇《低谷醫生》中背起這款雙色拼接包，將背帶調短變成手提樣式，展現她的優雅氣質。

金寶拉



演員金寶拉在私服中穿著一件隨性Oversize上衣，搭配保齡球手提包系列Pane Collection的Minimi，橢圓形暖銀色小包帶點刷舊感，實在好可愛！

APink 初瓏



初瓏背的這款也是DIERNEAS最紅的Pane Collection保齡球手提包系列，包包撞色的風格配上亮色上衣，以側背的方式展現女孩的活力感，呈現視覺衝突感卻不違和。

Red Velvet Wendy



女團Red Velvet的Wendy私服中背的Pané，奶油白配色在一身黑中特別突出，Wendy清純的外表好適合白色包包，Pané的大容量也不怕東西裝不下。

文秀雅



饒舌歌手文秀雅在機場穿搭中背上這款Still綁結掀蓋肩背包，水滴型設計符合人體工學背在腰間很自在，一身酷帥裝扮配上包包低飽和沉穩的配色，展現她的成熟個性。

金惠奫



出演過《Sky Castle》、《背著善宰跑》的金惠奫，私服一身簡單俐落裝扮，並配上這款Molin尼龍後背包，簡單好搭又不失時尚感，頗有青春的氣息！

5個編輯推薦包款

Pane Collection 保齡球手提包

這個系列的包包有四個大小可以讓大家選擇，可以依照自己的造型和所需容量去選擇包款，包包也能從手提包變成肩背包。

Pinne 法棍單肩包

經典不敗的法棍單肩包，其中一個亮點是大膽有活力的配色，在背帶處設計了一個背帶固定環，使用時就不會容易滑落，而且在包包的兩側設計了小口袋，能更方便尋找單品。

Still綁結掀蓋肩背包

綁結掀蓋肩背包以水滴型為設計，背在腰間更符合人體工學。

Molin尼龍後背包

散發浪漫情調的拱型尼龍後背包，運用特殊尼龍布材質，兼具時尚與實用，後背包中有設計一個充電孔，外出時可以實現雙手自由。

Mel.le迷你掛包

迷你包也是現在時尚女孩的必備單品之一，精緻小巧的鏈條包型設計，可調整為長肩背、短手提包、鑰匙圈，作為穿搭點綴。

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