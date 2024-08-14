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想和新垣結衣肌膚一樣透亮？「養角質」保養新觀念必學

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▲▼「養角質」保養新觀念。（圖／品牌提供）

▲想要擁有透明感肌膚，學會養護角質很重要。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近覺得臉色黯淡無光？可能是因為老廢角質堆積，在清潔保養中最重要的核心就是幫助老廢角質更新，但隨著敏感肌膚族群日益增多，最新的角質管理是「養護取代去除」，避免因去角質摩擦過程造成太大刺激，這樣的保養方式，敏感肌也能每日安心使用。

▲▼「養角質」保養新觀念。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精 漾活舒敏角質修護精華，30ml，980元。

添加甘草酸二鉀成分，有效修護乾荒粗糙，無需用力摩擦即能舒適輕盈地去除老廢角質，其中逸透華複合精萃，更能深入角質層內部，潤澤肌膚提升自我保護機能，預防肌膚狀態紊亂敏感。

▲▼「養角質」保養新觀念。（圖／品牌提供）

▲TAKAMI 角質道小藍瓶，30ml，1,800元。

運用強健肌膚角質、促進代謝、活化肌膚、穩膚補水等獨創理念，全方位護養出健康角質層，使纖薄的角質層呈現強韌、平整、明亮狀態，擁有最佳內外屏護力，適合敏弱肌使用。

▲▼「養角質」保養新觀念。（圖／品牌提供）

▲Wildsmith 果酸煥膚前導精華，50ml，2,300元。

內含微劑量複合果酸AHA、緩釋型維生素C、英國蔓越莓酵素。做為每日保養的第一道程序，溫和煥膚打底，幫助細緻皮膚紋理、明亮膚色，強化肌膚屏障保護，同步打開肌膚通道，提升後續保養效率，讓護膚效果事半功倍。

關鍵字：

角質, 敏感肌膚, 保養, 護膚, 美容

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