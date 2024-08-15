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女性體脂肪率高於30就是肥胖！營養師教你輕鬆剷除高體脂

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▲▼營養師教你輕鬆剷除高體脂。（圖／Unsplash）

▲體脂過高會直接影響體態。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人體態重於體重的觀念日益成熟，充分了解想要減重，降低體脂肪才是關鍵，營養師夏子雯分享，正常的人體中約有 1/4 是由皮下及內臟脂肪組成，負責維持器官穩定及保護內臟，但是時常外食的大家，因為餐點油脂、澱粉量太高，又愛喝含糖飲料，不少人看似不胖，但卻容易有高體脂肪和內臟脂肪過高的問題。

#體脂肪率

營養師夏子雯表示，成年男性體脂肪率超過 25%，成年女性超過 30%就是肥胖，即便你體重達標，但是體脂肪過高，就會直接影響體態。

#內臟脂肪

而內臟脂肪和體脂肪不同，它是環繞在腹腔及腸胃周圍的脂肪，負責保護、支撐和固定內臟，正常的內臟脂肪數值男性4~6，女性則為2~4，夏子雯提醒，若是數值落在10~14可能有脂肪肝、超過15以上則為危險，需趕快減重，超標的內臟脂肪會分泌許多發炎細胞，增加代謝症候群的風險，進而影響健康狀況。

▲▼營養師教你輕鬆剷除高體脂。（圖／Unsplash）

▲營養師建議運動完應攝取優秀蛋白質。

那麼要如何剷除過高的體脂呢？簡單來說就是「7成飲食控制搭配3成運動」，營養師夏子雯建議，運動完半小時內要好好補充蛋白質，維持肌肉量，平時應多選擇原型食物，避免攝取加工調味、油膩的湯品，都是遠離體脂肪和內臟脂肪過高的好方法。

關鍵字：

體脂肪, 內臟脂肪, 減重, 健康, 營養

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